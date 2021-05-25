  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

本土疫情嚴峻　消基會：防疫險恐看得到、吃不到

▲消基會召開記者會，表示市售的防疫險對消費者而言，可能陷於看得到、吃不到的窘境。（圖／消基會提供）
▲消基會召開記者會，表示市售的防疫險對消費者而言，可能陷於看得到、吃不到的窘境。（圖／消基會提供）

記者張志康/綜合報導

2021-05-25 17:28:38

消費者文教基金會今（25）日表示，國內市售的防疫險由於保費便宜、理賠規則簡單，成為保險市場的熱銷商品，但近來國內本土疫情發燒，預計未來將出現輕症及無症狀的確診被保險者受到醫療資源的排擠，連帶影響其醫療保險理賠權益，消基會呼籲金管會儘速邀集業者討論解決之道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
消基會表示，該會於17日至23日抽檢國內8份以防疫為訴求保險商品，並參考香港及新加坡的疫情保單條款後，針對保障內容、理賠規定進行檢視，保險內容大多以住院醫療保險金與負壓隔離病房保險金，搭配確診保險金或隔離保險金加以組合，保險期間皆約定一年，如需續保則需符合個別約定。

消基會指出，在8張保單中，僅有2張提供法定傳染病的隔離費用補償，而按各該保單的保險契約規定，被保險人僅有在收到政府隔離通知書處分而在家或在指定之處所隔離或隔離治療者，始得申請。換言之，若發生熱議的封城或封區狀態，雖然民眾同樣是在家隔離不能出門，但並不符合隔離補償金的請領條件。

另外，消基會董事長黃怡騰指出，隨著疫情快速變化，政府成立類似醫院的「專責收治/收容機構」，但此種過渡性質的「加強版集中檢疫所」、「加強版防疫專責旅館」等機構，執行確診者隔離、觀察、治療，但是這些「收治/收容機構」是否符合保險契約所指的「醫院」的定義？未來符合確診投保人可否申請住院醫療保險金理賠？恐將發生不少法理爭議！

而隨著本土疫情升溫，負壓隔離病房有限，若被保險人確診且發生重症，卻因醫療資源受限，處於「受限病床滿載而無法轉入」的窘境，「負壓隔離病房保險金」的理賠設計更形同「買得到、但無法享受」的夢幻保障。

消基會呼籲金管會應儘速針對可預見的住院醫療保險金及負壓隔離病房保險金理賠爭議，邀集保險公司共商解決之道，研議從寬認定的標準與理賠程序，以保障百萬保戶的保險權益。在尚未形成解決共識之前，應規範業者於商品簡介及廣告揭露資訊，提供消費者必要知悉的交易訊息。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
71.52%28.48%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

繼續作答
即時
推薦閱讀