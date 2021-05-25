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本土疫情嚴峻！金管會放寬壽險業務員視訊取代親晤親簽

▲因應國內本土疫情嚴峻，為避免人與人接觸，金管會放寬壽險業務員視訊取代親晤親簽 。（圖／示意圖，NOWNews資料照）
▲因應國內本土疫情嚴峻，為避免人與人接觸，金管會放寬壽險業務員視訊取代親晤親簽 。（圖／示意圖，NOWNews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-05-25 17:41:26

國內本土疫情持續擴散，10天累計確診數已破4千例，金融業員工染疫也持續增加，中央流行疫情指揮中心也延長三級警戒時間，金管會今（25）日亦宣布壽險業涉親晤親簽與紙本作業的暫行原則暨相關暫行作業細則，保險業務員在疫情期間可以視訊完成親晤親簽保戶程序，在確認客戶意願後，以視訊錄音錄影方式留存客戶親晤親簽紀錄，其影像內容應包含客戶出示身分證明文件、聲明書(內含同意辦理該業務、本暫行措施及投保各項文件為親簽)並錄下簽署聲明書的簽名動作確認係其親簽，以證明是客戶本人及親簽。

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金管會保險局長施瓊華說明，依現行保險業務員管理規則規定，保險業務員從事人身保險招攬行為，需親晤客戶取得親簽投保相關文件，必須與客戶面對面接觸，考量國內新冠肺炎已提升全國疫情警戒至第三級，應減少人與人接觸，為確保保險業營運不中斷，同時兼顧保戶及員工健康安全與各項風險控管，金管會備查壽險公會所訂親晤親簽與紙本作業之暫行原則暨相關業務招攬、核保、保全、理賠及商品審查等暫行作業細則，以維持保險服務不間斷目的。

首先，在新契約招攬、核保、繳費、保全、理賠等作業的受理及受理後處理過程，原應採紙本或書面同意作業者，金管會同意以電子郵件寄送、拍照或掃描上傳、傳真替代先行回傳保險公司，並於疫情警戒降為二級或以下時，將正本繳回保險公司留存。另保險商品送審相關作業，可先以電子公文方式通知主管機關及財團法人保險事業發展中心。

此外，施瓊華說保險業務員於疫情期間可以視訊完成親晤親簽保戶程序，在確認客戶意願後，以視訊錄音錄影方式留存客戶親晤親簽紀錄，其影像內容應包含客戶出示身分證明文件、聲明書（內含同意辦理該業務、此暫行措施及投保各項文件為親簽），並錄下簽署聲明書的簽名動作確認係其親簽，以證明是客戶本人及親簽。

在風險控管措施方面。施瓊華表示除身分證明文件影像、錄音錄影檔案，應確保清晰度及品質以供後續查核作業，檔案應指定相關權責人員進行覆審，確認客戶辦理投保或服務作業的適當性及意願。

同時，保險公司也應就是否符合規範進行抽查，且業務員個人及公司整體均不得低於20%，以確保客戶權益。另公司應電訪確認客戶意願並核對客戶簽名，並應就所涉各項服務作業、相關文件及檔案資料等訂定管理規範。

金管會提醒，目前國內有登錄的保險業務約有70萬名，而保險業透過上述暫行措施，原本親晤親簽方式，可在確認客戶身分及客戶同意的前提下，改採視訊錄音錄影方式取代，讓客戶及業務員或服務人員可在更安全環境及狀況，完成保險契約投保、核保、保全、理賠等各項保險服務，適度降低疫情帶來的影響，並確保壽險業各項服務及業務營運不中斷，但業者仍應落實相關控管機制，以確保客戶權益。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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