本土疫情嚴峻！金管會放寬壽險業務員視訊取代親晤親簽

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首先，在新契約招攬、核保、繳費、保全、理賠等作業的受理及受理後處理過程，原應採紙本或書面同意作業者，金管會同意以電子郵件寄送、拍照或掃描上傳、傳真替代先行回傳保險公司，並於疫情警戒降為二級或以下時，將正本繳回保險公司留存。另保險商品送審相關作業，可先以電子公文方式通知主管機關及財團法人保險事業發展中心。
此外，施瓊華說保險業務員於疫情期間可以視訊完成親晤親簽保戶程序，在確認客戶意願後，以視訊錄音錄影方式留存客戶親晤親簽紀錄，其影像內容應包含客戶出示身分證明文件、聲明書（內含同意辦理該業務、此暫行措施及投保各項文件為親簽），並錄下簽署聲明書的簽名動作確認係其親簽，以證明是客戶本人及親簽。
在風險控管措施方面。施瓊華表示除身分證明文件影像、錄音錄影檔案，應確保清晰度及品質以供後續查核作業，檔案應指定相關權責人員進行覆審，確認客戶辦理投保或服務作業的適當性及意願。
同時，保險公司也應就是否符合規範進行抽查，且業務員個人及公司整體均不得低於20%，以確保客戶權益。另公司應電訪確認客戶意願並核對客戶簽名，並應就所涉各項服務作業、相關文件及檔案資料等訂定管理規範。
金管會提醒，目前國內有登錄的保險業務約有70萬名，而保險業透過上述暫行措施，原本親晤親簽方式，可在確認客戶身分及客戶同意的前提下，改採視訊錄音錄影方式取代，讓客戶及業務員或服務人員可在更安全環境及狀況，完成保險契約投保、核保、保全、理賠等各項保險服務，適度降低疫情帶來的影響，並確保壽險業各項服務及業務營運不中斷，但業者仍應落實相關控管機制，以確保客戶權益。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。