  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國食品工廠毒氣外洩　員工接連倒地昏迷已釀7死

▲中國四川省的食品工廠傳出有毒氣體外洩，造成7人死亡。（圖／翻攝自微博）
▲中國四川省的食品工廠傳出有毒氣體外洩，造成7人死亡。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-25 17:40:33｜2021-05-25 17:40:39

中國四川省宜賓市長寧縣的一間食品工廠，24日時在進行設施檢修的時候，驚傳疑似有毒氣體外洩事件，截至25日上午10時，一共造成了7人死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合中國媒體報導，專門進行蔬菜加工的四川福榮筍類食品廠，在24日時傳出疑似因為設備檢修造成有毒氣體外洩，進而導致現場人員中毒。警方到達現場之後，發現工廠裡有多人倒在地上。

現場擠滿大批圍觀民眾拿電話拍攝，可以看見工廠內最少5人倒地，大多都是當地打工的年輕人。目擊者表示，當時大家正在維修設備，突然之間就像拍電影一樣，身邊的人一個接一個倒下，還出現抽搐、翻白眼等情況，甚至有人直接昏迷不醒。

現場目擊者隨即叫救護車，並且報警。經過現場救援，7人昏迷 ，1人神智清醒，而7名昏迷者送往醫院後陸續不治。經過研判，導致中毒的有害氣體疑似是硫化氫，急性硫化氫中毒，會出現腦部或呼吸系統損害現象。

在事發之後，相關單位封鎖現場並且進行清理。警方隨後逮補了食品工廠負責人，針對事故發生原因展開進一步調查。不過這間食品工廠早就已經有不良紀錄，根據企查查APP顯示，食品工廠在3月份曾因「食品生產經營企業未制定食品安全事故處置方案」、「進貨時未查驗許可證和相關證明文件」被行政處罰。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
71.52%28.48%
2021-05-24-2021-05-27
當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀