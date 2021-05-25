中國食品工廠毒氣外洩　員工接連倒地昏迷已釀7死

中國四川省宜賓市長寧縣的一間食品工廠，24日時在進行設施檢修的時候，驚傳疑似有毒氣體外洩事件，截至25日上午10時，一共造成了7人死亡。





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綜合中國媒體報導，專門進行蔬菜加工的四川福榮筍類食品廠，在24日時傳出疑似因為設備檢修造成有毒氣體外洩，進而導致現場人員中毒。警方到達現場之後，發現工廠裡有多人倒在地上。





現場擠滿大批圍觀民眾拿電話拍攝，可以看見工廠內最少5人倒地，大多都是當地打工的年輕人。目擊者表示，當時大家正在維修設備，突然之間就像拍電影一樣，身邊的人一個接一個倒下，還出現抽搐、翻白眼等情況，甚至有人直接昏迷不醒。





現場目擊者隨即叫救護車，並且報警。經過現場救援，7人昏迷 ，1人神智清醒，而7名昏迷者送往醫院後陸續不治。經過研判，導致中毒的有害氣體疑似是硫化氫，急性硫化氫中毒，會出現腦部或呼吸系統損害現象。





在事發之後，相關單位封鎖現場並且進行清理。警方隨後逮補了食品工廠負責人，針對事故發生原因展開進一步調查。不過這間食品工廠早就已經有不良紀錄，根據企查查APP顯示，食品工廠在3月份曾因「食品生產經營企業未制定食品安全事故處置方案」、「進貨時未查驗許可證和相關證明文件」被行政處罰。



