狗血日劇讓人上癮 員工為了追劇「求老闆延長午休時間」
日劇《新・牡丹與薔薇》由黛英里佳、逢澤莉娜主演，故事講述牡丹和薔薇兩姊妹分別到不同的家庭中，在充滿愛恨情仇的生活裡，努力前行的故事。舊版的《牡丹與薔薇》劇情狗血，2004年播出時，創下富士電視台午間劇高收視紀錄，很多女性上班族為了能在下午1點半準時追劇，都會向上司爭取午休時間延長，熱播程度一度造成社會現象。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-25 22:00:00
《新・牡丹與薔薇》仍由舊版的製作團隊操刀打造，以全新的演員陣容演繹全新的故事，黛英里佳表示，新版作品與舊版有很多相似之處，台詞都相當的辛辣毒舌，「有些台詞是我一輩子都不會講得出口，像是『妳簡直是發情的母貓』、『不要臉的賤女人』之類，每次看到劇本中這些驚世台詞出現，我都會興奮的大呼『出現啦！』我會一直努力，讓表演更貼合原作和劇中人物。」
富士電視台的午間劇，常常走灑狗血風格，舊版《牡丹與薔薇》中，小澤真珠飾演的妹妹相當壞，一句「你這隻沒用的豬」台詞最廣為人知；新版中飾演妹妹的逢澤莉娜，也繼承前輩個性，不但跟姊姊黛英里佳互相呼巴掌，還逼迫飾演男友的戶塚純貴吞下金魚，逢澤莉娜表示：「這次故事的破壞力也很強，已經做好成為觀眾眼中釘的準備，盡情演出，為了讓觀眾看得時候更有衝擊力，會懷抱覺悟演好這一個角色。」《新・牡丹與薔薇》5月26日起，周一至周四晚間8點至9點在國興衛視播出。