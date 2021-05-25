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宅家防疫也要享口福 端午品粽香葷素甜鹹任你選

▲宅家品粽香，星享道推出四種口味，五月底前預購享早鳥優惠。（圖／星享道提供）
▲宅家品粽香，星享道推出四種口味，五月底前預購享早鳥優惠。（圖／星享道提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-05-25 17:44:20

端午節近了，即使宅在家防疫，一樣要大飽口福享受美味粽香。由膳馨推出的端午禮盒，有干貝粽及紅藜素粽，兼顧葷素口味。星享道酒店的思蜀禮盒，招牌「川椒犇牛粽」圈了不少主顧客，早鳥還能享優惠。85℃則與呷七碗跨界合作，推出道地北部粽及水晶粽，滿足甜鹹不同喜好。

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米其林餐盤推荐名單的膳馨創作料理，人氣招牌干貝粽是依照台式古法製作，純手工拌炒糯米、五花豬肉、鹹鴨蛋黃、香菇、栗子、花生、蝦米，再加上日本北海道干貝，再以高溫蒸煮讓糯米與餡料湯汁完美結合，顆顆用料澎湃實在，口感紮實，粽香撲鼻，去年創造熱銷近萬顆佳績。

▲膳馨的干貝粽香氣撲鼻，用料豐盛，去年大銷近萬顆。（圖／膳馨提供）
▲膳馨的干貝粽香氣撲鼻，用料豐盛，去年大銷近萬顆。（圖／膳馨提供）
 

今年新推出養生紅藜素粽，是特別針對素食者、養生主義消費群研發！採用富含膳食纖維的紅藜，與糯米、蓮子一起拌炒，加上香菇、杏鮑菇、茶樹菇增加口感，拌入麻油香氣，講求養生、自然取材、美味健康無負擔。 膳馨兩款端午禮盒均可在膳馨官方網站預購、宅配到府。5月底前電話訂購享有早鳥買五送一優惠。

星享道酒店招牌名粽很特別，大多是明星餐點融合研發。以川椒犇牛粽為例，是店裡必點名菜犇牛煲變身的川香麻辣風味粽，特選美國牛腱、牛肚、牛筋，以獨家秘方滷汁加上四川大紅袍、二荊條、藤椒長時間燉煮，包入粽葉後炊蒸，入口軟嫩入味的牛三寶，讓人口齒留香。

▲星享道酒店端午節粽子上市了，口味多元，預購有早鳥優惠。（圖／星享道提供）
▲星享道酒店端午節粽子上市了，口味多元，預購有早鳥優惠。（圖／星享道提供）
 

另桌席上很受歡迎的筍牙飯，選用台中大坑在地綠竹筍、東港櫻花蝦包入粽內，以粽葉代替原有的筍殼，改良成台式口味的「櫻花春筍粽」，多種食材在粽葉中蘊出更濃郁的粽香，每到瑞午節老主顧都會聞香上門。

其它還有搭配日本和果子發想，口感多層次的「藏月相思粽」，及老滷炆火慢燉整顆鮑魚，還有花菇、台灣豬五花、鹹蛋黃入餡，用荷葉包裹炊蒸的「鮑魚荷葉粽」，鮮味四溢，饕客最愛。星享道今年推出『思蜀』端午禮盒，內有川椒犇牛粽及藏月相思粽各二入，定價620元  5月底前享早鳥價 490元。

85℃今年首度與糯米專家呷七碗跨界合作，由金牌師傅陳詠佶共同研發最道地的北部粽，採用產銷履歷驗證的長糯米，搭配傳統肉粽四大天王花生、菜脯、鹹蛋黃、豬肉，還有台灣在地嚴選香菇，用料豐富，以古法蒸炊，糯米粒粒Ｑ彈、香味四溢，保證吃得到師傅的用心與堅持。

▲85度c今年與呷七碗合作推出道地北粽及水晶粽，滿足甜鹹不同喜好。（圖／業者提供）
▲85度c今年與呷七碗合作推出道地北部粽及水晶粽，滿足甜鹹不同喜好。（圖／業者提供）
 

端午盛夏，85℃也祭出冰涼爽口的水晶粽，晶瑩剔透的Q彈表皮，三種內餡口味；包括慢火熬煮的綿密紅豆、馥郁香濃的花生內餡、香醇的黑芝麻，甜而不膩的黃金比例配方，搭配冰冰涼涼的水晶皮，呈現出最完美的風味。

即日起到6月14，呷七碗道地北粽5入特價265元。水晶粽禮盒8入320元，是防疫期間居家存糧好選擇，可冷凍保存，預計將售出1萬7千顆粽子。民眾可以使用85 Cafe APP線上點餐自取，或透過foodpanda平台外送，限85水晶粽。

 

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