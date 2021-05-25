國民黨質疑蔡英文網軍帶風向　民進黨：烏龍爆料模糊焦點

國民黨今（25）開「綠色認知作戰，槍口正對台灣人民」記者會，民進黨發言人顏若芳回應，國民黨大動作召開記者會，把一個網友的留言無限上綱到跟蔡英文有關係，根本就是模糊焦點政治操作。國民黨烏龍爆料所謂蔡英文祝賀林姓網友結婚照，更是烏龍爆料。





我是廣告 請繼續往下閱讀

顏若芳強調，整個事件的根本問題是有人刻意在網路上冒名「疾管家」LINE帳號以及鼓吹刪除「疾管家」，國民黨無視於這對於防疫工作的影響，只想藉此用作政治操作，還不實爆料，民進黨表示譴責並要求澄清道歉。





顏若芳指出，5月19日時，就有人發現LINE上有出現好幾個假冒「疾管家」的帳號，刻意混淆官方帳號，經過檢舉刪除後，近日接續在PTT論壇上有人開始在鼓吹刪除「疾管家」帳號的情形，這樣連續的行徑，才是當前行政部門應該去了解並且宣導的重點。而林姓網友在臉書發文，也是基於發現網路論壇上有人鼓吹刪除「疾管家」而提出提醒，並非林姓網友號召刪除「疾管家」。





顏若芳表示，針對林姓網友在網路上的言行，台灣是民主法治國家，人人享有言論自由的同時，同樣也要負起法律責任。林姓網友不是民進黨黨工，更不是受僱於民進黨，國民黨動輒把個別網友言論連結到民進黨與蔡英文總統更是荒謬與模糊焦點，不但無助於釐清事實，更是見獵心喜的政治操作。





至於國民黨今天拿所謂林姓網友的結婚照，說還有蔡英文祝賀，指控蔡英文總統與他們夫妻交情匪淺，更是烏龍爆料。顏若芳表示，經查證，林姓網友是於2015年結婚，國民黨拿來當證據的結婚圖卡框照片，是蔡英文總統於2019年初選期間，設計給所有網友可以自行製作的同框照，網路上有數千張這種照片，相關新聞報導也可佐證。國民黨今天在完全不查證的情況下，用這樣移花接木的方式造謠指控，每一件事情都無限上綱到民進黨、上綱到蔡英文，顯然就是政治操作，民進黨對於國民黨烏龍爆料表示譴責，要求國民黨立刻澄清道歉。





顏若芳表示，這件事情應該回歸這個到最原始的問題，正視網路上鼓吹刪除「疾管家」會造成防疫影響。在面對疫情這一年多的時間，許多民眾仰賴疾管家帳號所傳遞出的防疫正確訊息，來了解防疫狀況、疫情變化，這樣鼓吹刪除「疾管家」的言論，對於防疫工作並無幫助，更要避免這樣行為造成防疫工作的影響，這才是重點。



