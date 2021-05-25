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泰安附幼群聚再增7例確診 國小部快篩全數陰性

▲泰安附幼女廚工確診後，台中市成立泰安前進指揮所，針對附幼與國小部師生進行快篩。（圖／市府提供）
▲泰安附幼女廚工確診後，台中市成立泰安前進指揮所，針對附幼與國小部師生進行快篩。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-25 17:59:53

台中市泰安國小附設幼兒園一名女性廚工24日公布確診後，由於疫調掌握廚工曾接觸幼兒園師生，市長盧秀燕火速成立泰安前進指揮所，第一波針對幼兒園師生進行快篩，今日新增確診7例，均已送醫隔離治療。市府今日再擴大針對國小部教職員、學生、志工等人快篩，246人全數陰性。

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台中市政府今日下午召開台中市疫情指揮中心記者會，盧市長表示，市府昨、今兩日針對幼兒園及國小部學生、教職員及其家人進行快篩，發現疫情集中在幼兒園，確診人員均已送至醫院隔離治療，國小部快篩結果全數陰性。泰安前進指揮所及快篩站任務告一段落，今日傍晚已撤離。

盧市長指出，泰安國小附幼群聚案除了昨日公布的案4735（女廚工）、案4736（女廚工的先生）、案4737（女廚工的女兒）3例，今日新增7例確診個案，分別為案5300、案5444、案5446、案5447等4例，以及尚未編號的3例，目前均已送醫隔離治療。

衛生局長曾梓展進一步說明，今日新增7例，其中案5446為女廚工的兒子；女廚工於傳染期間接觸幼兒園教職員工8人，採檢後3名教師確診，一名教師為案5300、另外兩名教師尚無全國案號，其餘5人陰性；案5444則為其中一名尚無全國案號確診老師的女兒，就讀泰安國小五年級。

此外，案5447為案5300班上學生家長，由於這位家長送孩子上學時常與教師打招呼聊天，初步研判可能因此感染；另外案5300的父親同樣確診，目前尚無全國案號。

台中市政府說明，案4735是西屯區泰安附幼的女廚工，負責幼兒園的早餐及下午點心，曾至彰化旅遊，由於泰安國小與其附設幼兒園分屬不同大樓，案4735女廚工並未負責泰安國小學童的餐點，僅負責附設幼兒園早餐及下午點心，因此昨日第一波先通知泰安附幼師生及家屬進行快篩。今日再擴大針對國小部教職員、學生、志工等快篩，246人全數陰性。

此外，外傳案4736（女廚工的先生）為團膳業者，台中市政府澄清，案4736為食材供應商，並非團膳業者，請不用擔心團膳安全，市府已針對案4736公司48人進行快篩，其中46名員工均為陰性，另2名司機及助理快篩結果尚未知。

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
71.52%28.48%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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