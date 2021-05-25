金融業染疫連環爆　金管會：銀行可申請縮短營業時間

因應國內新冠肺炎疫情，並保障金融從業人員安全且維持營運不中斷，金管會今（25）日宣布，雖然現行法規限制，銀行不得擅自暫停分行業務或調整營業據點，但若銀行在考量客戶權益與員工安全下，可向金管會申請「調整或縮短每日營業時間」，並要經過核准及提前公告，而且在符合內控原則下，部分業務可授權線上、傳真或電郵辦理及事後補徵提合法文件等。不列入金融檢查意見。
記者顏真真/台北報導
2021-05-25 18:05:43
金管會去（2020）年即要求各金融機構訂定防疫及緊急應變計畫，並滾動式檢討調整，以符合實務運作需要，而面對疫情發展，總管理單位更應負起統籌規劃調配之責。金管會銀行局長莊琇媛表示，員工是金融機構最重要的資產，維持營運不中斷應一併照顧好員工，因此金融機構應持續關注疫情發展，迅速採取相對應防疫措施，提供營業處所工作的員工必要的協助及足夠防護措施。
莊琇媛說總管理單位應協助各營業單位調派工作人力，提供充分防疫物資，落實人流管制及相關防疫規定，以保障員工安全。如經綜合考量員工安全及客戶權益維護等各項因素後，認有酌予調整每日營業時間的需要，可依「金融機構營業時間及遇天然災害發生時停止營業作業方式」的規定提出申請。
金管會也呼籲為保障自身及他人的健康安全，民眾在疫情期間應儘量減少外出或親臨金融機構辦理業務，可透過網路銀行及行動銀行等數位方式，來滿足所需金融服務。如確有臨櫃需要，可事先了解該分支機構營業廳人流情形，保障自身之健康安全。另銀行業已自今年5月20日起提供減免網路（行動）銀行及實體ATM跨行轉帳手續費措施，民眾可多加利用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。