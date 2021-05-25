媒體下標「萬華病毒」惹議 民眾黨：政府查假訊息別雙標
中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布延長全國三級警戒至6月14日，正當全國齊心防疫之際，卻有電子媒體下標題「萬華病毒跨縣市流竄！基桃竹市苗投高受害」，網路上譴責聲浪不斷。台灣民眾黨與國民黨台北市議員認為，媒體涉及歧視主管機關NCC要處理。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-25 20:34:53
台灣民眾黨發言人楊寶楨指出，三立電視台節目中直指新冠肺炎是「萬華病毒」，還跨縣市流竄，這是散布假訊息，希望政府查假訊息別雙標，別對自己人沒看見。楊寶楨進一步指出，什麼叫做「萬華病毒」，從萬華那邊生出來的病毒株？難道這不算假訊息？她請政府嚴抓假訊息的同時，不要雙標，別對自己人就假裝沒看見，或是重重提起、輕輕放下。她希望蔡政府所謂的「嚴查假訊息」，不是說一套做一套。
台北市議員王鴻薇在臉書發文指出，世界衛生組織表示，人類疾病應該要用社會能夠接受的名字命名，不能對人或國家有冒犯性，也不能使用動物名字，疫情爆發之下人心惶惶，需要的是團結共同面對，但是三立新聞台的節目上，居然開始帶起了「萬華病毒」的標題，將病毒與萬華做連結，堂堂一個這麼大的新聞頻道，居然地名標籤，醜化萬華，毫無新聞倫理。
王鴻薇質疑，「這個時候，我們的NCC這個時候又在哪裡？難道萬華會無緣無故生出病毒出來？難道當有人說是諾富特病毒、范雲病毒，你們也不管嗎」？她要請政府正視地名歧視問題，也要求電視台向萬華人道歉。
針對疫情爆發後萬華居民不斷遭到歧視，甚至有公司行號要求住萬華員工必須出具陰性證明，北市中正萬華區立委林昶佐先前受訪曾表示，希望大家不要用異樣眼光看萬華，萬華也沒有像外地講的那麼可怕，要求沒症狀的人去快篩站篩檢，反而可能引起另外一次群聚。
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