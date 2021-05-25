確診住檢疫所、防疫旅館不賠？金管會：防疫保單從寬認定

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因此，金管會上周也請產險公會討論並達共識，若是應該住院，卻因醫院沒法收治、符合住院理賠條件的保戶，保險公司應該會從寬認定，即便是住檢疫所或防疫旅館，他們會從寬認定這應該沒問題。同樣，若醫生診治要住負壓隔離病房，因病房不足而沒法住進去，醫生有開出這樣的診斷證明，保險公司也會用事實來認定。
金管會也責成產壽險公司針對疫情變化，無法成就理賠條件這部分，由公會邀請業者討論做出共通性、彈性作法，以保障保戶權益。目前現有條款與疫情產生的差異，就是住院部分及被要求去隔離，施瓊華也強調確診有分輕症與重症，若無症狀可能就不需要治療、不需住院，實務上要由醫師診斷是否符合確診與應該住院的條件，如果要住醫，醫師會開診斷書，如果因醫院沒病房而被安排到檢疫所或防疫旅館，或甚至方艙醫院，保險業者要去了解這位確診保戶的狀況，是否符合保單條款規定，若符合就可彈性理賠。
此外，保險局也有接到反映接到衛生單位隔離通知電話，卻還沒收到隔離通知書，施瓊華認為，即便隔離通知書還沒出來，但已接到衛生單位電話通知，衛生單位後來一定也會補發，已請保險公司先跟客戶溝通，不用急著跟衛生單位要通知書，最後可由保險公司去向衛生單位查詢，確認是否有被要求居家隔離或檢疫。至於萬一封城防疫保單賠不賠？施瓊華指出，雖然封城被列為除外條款，但封城期間若被通知要隔離還是有賠。
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