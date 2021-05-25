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確診住檢疫所、防疫旅館不賠？金管會：防疫保單從寬認定

▲新冠肺炎疫情延燒，防疫保單大賣，但現在因醫療資源緊繃，有些確診應住院者，卻因病房不夠而改移至檢疫所或防疫旅館治療，對此，金管會表示保險理賠從寬認定。（圖／讀者提供，2021.1.25）
▲新冠肺炎疫情延燒，防疫保單大賣，但現在因醫療資源緊繃，有些確診應住院者，卻因病房不夠而改移至檢疫所或防疫旅館治療，對此，金管會表示保險理賠從寬認定。（圖／讀者提供，2021.1.25）

記者顏真真/台北報導

2021-05-25 19:04:17

國內本土疫情升溫，連10天本土確診已破4千例，又以雙北最多，但也因確診人數爆增，導致醫療資源緊繃，部分確診者面臨需住院，卻因沒病房或輕症而改移至檢疫旅館或集中檢疫所治療，也引發防疫保單理賠爭議。對此，金管會保險局長施瓊華今（25）日表示已跟業者討論達成共識，在醫生診斷有必要住院卻因病房不足，而被移去檢疫旅館或集中檢疫所者，保險理賠會從寬認定。至於未來若封城，她說如果確診被通知隔離，還是有理賠。

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根據金管會統計，截至5月24日止，國內產險防疫保單理賠件數有880件，理賠總金額達新台幣6485萬元，其中光是台灣產險的理賠件數就有630件，理賠金額6035萬元。施瓊華坦言，保險業推出防疫保單時，一開始設計未必能夠想到後來疫情變化產生的問題，保險局上周開始也接到一些反映，有些保戶確診卻沒辦法住院，或是輕症者被移去加強檢疫所或是防疫旅館，因而無法符合防疫保單「住院」理賠條件。

因此，金管會上周也請產險公會討論並達共識，若是應該住院，卻因醫院沒法收治、符合住院理賠條件的保戶，保險公司應該會從寬認定，即便是住檢疫所或防疫旅館，他們會從寬認定這應該沒問題。同樣，若醫生診治要住負壓隔離病房，因病房不足而沒法住進去，醫生有開出這樣的診斷證明，保險公司也會用事實來認定。

金管會也責成產壽險公司針對疫情變化，無法成就理賠條件這部分，由公會邀請業者討論做出共通性、彈性作法，以保障保戶權益。目前現有條款與疫情產生的差異，就是住院部分及被要求去隔離，施瓊華也強調確診有分輕症與重症，若無症狀可能就不需要治療、不需住院，實務上要由醫師診斷是否符合確診與應該住院的條件，如果要住醫，醫師會開診斷書，如果因醫院沒病房而被安排到檢疫所或防疫旅館，或甚至方艙醫院，保險業者要去了解這位確診保戶的狀況，是否符合保單條款規定，若符合就可彈性理賠。

此外，保險局也有接到反映接到衛生單位隔離通知電話，卻還沒收到隔離通知書，施瓊華認為，即便隔離通知書還沒出來，但已接到衛生單位電話通知，衛生單位後來一定也會補發，已請保險公司先跟客戶溝通，不用急著跟衛生單位要通知書，最後可由保險公司去向衛生單位查詢，確認是否有被要求居家隔離或檢疫。至於萬一封城防疫保單賠不賠？施瓊華指出，雖然封城被列為除外條款，但封城期間若被通知要隔離還是有賠。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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