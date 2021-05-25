陳其邁的公衛教室上線了　匡列接觸者隔離很重要

高雄市政府每天下午3點疫情會議後的記者直播，除了例行的個案足跡公布外，市長陳其邁的的發言時常被網友笑稱好像在上「陳教授的公衛遠距教學」，繼之前解釋快篩站設置與社區的疾病盛行率和陽性預測值有關係後，今（25）日則教大家，疫調追出接觸者隔離的速度、比例，與R0值（基本傳染數）的數值變化「有關係」，陳其邁也直言「對於抑制疾病的傳播非常有效」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-25 18:52:05
陳其邁說，大家一定會很好奇，為什麼要針對個案的接觸者進行追蹤匡列，再進行居家隔離，若從「症狀發作到隔離的天數與接觸者追蹤」的圖表來做判斷，假如病人發病就立刻就醫，在他的發病期間就不會傳染給別人，比如說1天就抓到接觸者，R0值是1.64，若到第5天才追到，R0值就會提升到2.36，這時1個人已經可以傳染給2.36個人，而且，假如接觸者追得越多，隔離的人越多的話，R0值也會不斷往下掉，這些可能受到感染的人就不會傳染給其他人，這就是為什麼要「匡列」、要做「隔離」的原因，這對於抑制疾病的傳播是非常有效。
陳其邁也說，若從「接觸者追蹤和個人衛生」的關係圖表來看，若個人衛生（戴口罩、勤洗手）加社交距離的NPI（非藥物介入公共衛生手段）手段達到25%的時候，若接觸者追蹤是0%，這時候R0值是1.44，但若接觸者追蹤到了100%，R0值就會降到0.98。
陳其邁強調，由此可以了解到，保持個人衛生與社交距離還是防疫最有效的工具，而政府對個案進行詳細的疫調，把這些接觸者先隔離起來，社區就會更安全，這些也要感謝所有市民朋友的配合；但陳其邁也重申，假如民眾沒有向疫調人員吐實自己的行蹤，可能就會有觸法的疑慮，請市民一定要配合政府完整的疫調。
陳其邁也提到，在「防疫旅館」進行隔離，對家人或是社區來說都是最好的方式，「14天的不方便，可以讓家人和社區鄰居更加安心」，對於所有隔離的民眾，大家犧牲自由、讓社區更安全，陳其邁說「我真的是心存感激」，所以陳其邁也在記者會上宣布，時間回溯，從5月1日開始，只要是在檢疫旅館進行隔離的民眾，除了有中央每天1,000元的補助外，高雄市政府額外再補助500元，減輕市民朋友的負擔。
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