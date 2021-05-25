少女時代幫潔西卡慶生？粉絲哭一片 BLACKPINK成員也在
曾是南韓第一女天團「少女時代」成員之一的Jessica（潔西卡），近日在YouTube上傳慶祝32歲生日的影片，未料不少「少女時代」外國鐵粉湧入留言，篤定表示影片開頭有潤娥、SUNNY以及徐玄的聲音，紛紛感動不已。不僅如此，影片最後更出現BLACKPINK的成員JENNIE，讓眾網友驚呆「原來妳們也認識」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-25 19:09:54
2007年出道的「少女時代」，原本是由太妍、SUNNY、蒂芬妮、孝淵、俞利、秀英、潤娥、徐玄、潔西卡等9人組成，但2014年潔西卡在微博宣布「單方面被通知退出少女時代」，其後在2015年與「SM娛樂」解約，她與「少女時代」不合傳言甚囂塵上；許多SONE（粉絲名）對此感到不捨，始終認定潔西卡依舊是團中成員。此外，「少女時代」已於2017年10月宣布單飛不解散。
潔西卡退團後愛情事業兩得意，日前剛過32歲生日的她，大方公開慶生影片，除了親友與妹妹Krystal現身祝賀，影片最後也出現神祕人物，網友聽聲音猜出對方是BLACKPINK的成員JENNIE，對2人有交情感到震驚之外，不少人在留言區表示，除了關注JENNIE的聲音，提醒影片開頭還有「少女時代」的成員潤娥、SUNNY以及徐玄。
許多國外粉絲表示，該影片5秒開始是徐玄的聲音，後來SUNNY與潤娥也有「獻聲」，雖然未經證實，但粉絲各執己見，開心又感動。