全國三級禁令延長　百貨縮短營業同步延至6月14 日

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新光三越指出，全館各式商品，消費者皆可以透過新光三越APP精選優惠或beauty STAGE美麗台進行線上選購，以零接觸方式享受商品宅配到府服務；此外，亦可以電話訂購、或由專櫃人員透過熟客系統一對一服務，再於各店一樓戶外的安心快取Bar快速取貨，以免入店方式安心購買。
微風集團啟動員工分組分流上班，5/26至6/14包括微風廣場、微風南京、微風松高、微風信義、微風南山、微風台北車站，營業時間改為12:00到19:00。並全面取消餐廳內用服務，改採外帶或外送制，推出Breeze Take Out服務。與此同時，微風線上精品BREEZEONLINE仍不間斷提供各項防疫商品、顧客服務及與品牌的連結，BREEZE APP也隨時提供消費者最新消息。
Global Mall環球購物中心則回應防疫措施延長至6月14日，包括原已調整的營業時間持續維持11:30~20:00、入館實聯制、餐飲暫停內用提供外帶外送、休閒娛樂措施持續暫停營業等。而即日起實施的有全台七店僅提供民生必需服務(餐飲外帶外送、超市)，並暫停零售區域，預計將實施至5月28日，後續是否延長或調整模式也正進行評估中。
京站時尚廣場則公告，為配合政府公告延長第三級警戒，5/26(三)至6/14(一)，調整營業時間為周一-周日12:00-20:30。全面使用全國通用的簡訊實聯制，一樓增設外送外帶取貨區，全國共60家美食品牌包括真珠、饗食都有參加。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。