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離島喊話要入境快篩　指揮中心態度放軟：可自願性採檢

▲楊鎮浯日前宣布，入境金門一律快篩。（圖/翻攝楊鎮浯臉書）
▲楊鎮浯日前宣布，入境金門一律快篩。（圖/翻攝楊鎮浯臉書）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-25 18:53:39｜2021-05-25 18:53:48

金門縣政府日前公告表示，所有入境金門者須持三天內核酸檢驗陰性報告，否則得配合入境快篩，但是隨即遭到中央流行疫情指揮中心以違法為由，要求撤令，對此金門縣長楊鎮浯看到快篩站被拆，怒駁：「寧可多做，不要不做」。

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為此，中央流行疫情指揮中心，今（25）天晚間發出新聞稿表示，有關離島縣市採檢需求，指揮中心經評估後，同意金門縣、澎湖縣、連江縣等三離島，得在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供「自願性」採檢服務。

指揮中心提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
71.52%28.48%
2021-05-24-2021-05-27
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