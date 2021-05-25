離島喊話要入境快篩 指揮中心態度放軟：可自願性採檢
金門縣政府日前公告表示，所有入境金門者須持三天內核酸檢驗陰性報告，否則得配合入境快篩，但是隨即遭到中央流行疫情指揮中心以違法為由，要求撤令，對此金門縣長楊鎮浯看到快篩站被拆，怒駁：「寧可多做，不要不做」。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-25 18:53:39｜2021-05-25 18:53:48
為此，中央流行疫情指揮中心，今（25）天晚間發出新聞稿表示，有關離島縣市採檢需求，指揮中心經評估後，同意金門縣、澎湖縣、連江縣等三離島，得在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供「自願性」採檢服務。
指揮中心提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。
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