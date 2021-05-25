停課延至614！全台學生免費「線上學習」資源清單一次看

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疫情期間家中孩子停課不停學，許多家長除了得遠端工作外，還得撥出心思陪伴家中孩子，難免擔心孩子跟不上學校進度。事實上，不少線上學習平台推出了免費學習資源，那麼究竟有哪些網路上的資源可以讓家中孩子使用？《NOWnews今日新聞》為您依照不同需求統整好以下資源，讓家長、學生防疫在家也能輕鬆遠距學習。
【停課不停學，在家也能線上學習】
教育部線上教學與學習輔助資源→
因才網
因材網數位學習資源Youtube頻道
教育雲線上教學便利包
適合國中、小學生→
學習吧
線上學習平台「學習吧」提供翰林、康軒、南一國中小教材內容，此外平台內還可以查看教科書課文與相關測驗，另外英語能力學習也提供了「大家說英語」、「一眼看天下」國際新聞等相關內容。
數位翰林
康軒國中雲、國小雲
南一書局防疫自學特別企畫
適合高中生、指考衝刺考生→
均一教育平台
均一教育平台提供國小至高中的超過萬部學習影片，此外學生也能配合均一教育平台內的「週計畫」制度，重複觀看影片、練習講義、習題等等，安排學習進度與掌握時間管理。
DeltaMOOCx台達磨課師
「DeltaMOOCx台達磨課師」為國家教育研究院與台達電子文教基金會合作開發的YouTube頻道，提供高中數學、物理、化學、生物、地球科學等五學科學習資源，另外也提供技術型高中數學、電機與電子群科等科目的學習資源。
Snapask
自學品牌「Snapask」提供全台高三生國文、英文、數學等指考總複習課程，同時開放109學年指考全科考古題加詳解，想準備衝刺指考的高三生可以在5/31前登記利用平台做考前準備。
北市學生看這邊→
台北酷課雲
除了以上資源外，台北市教育局也推出「台北酷課雲」線上教學平台，除了線上教學影片、題庫外，也可以透過酷課雲內的培育課程，在家自學程式設計與外語能力。
【在家防疫也能充實自己，課外培育好簡單】
Cool English線上學習平台
台灣師範大學英語系建置的「Cool English」線上英文學習平台，可以按照各年級需求選擇免費學習影片，也可以針對聽力、口說等能力分類進行學習。
疫起線上看
教育部推動「教育雲」影音觀看教材，內容涵蓋藝術、健體、科技與綜合活動，學科能力以外也顧及多元性教材，除了每日將於公視3台播放外，自今（25）起於台視綜合台隔日上午重播，透過不同時段搭配，提供師生更多居家學習管道。
LIS情境科學教材
LIS情境科學教材設計有趣且平易近人的真實情境，讓孩子願意投入課程探索，並透過科學史與實驗系列將孩子帶回教育現場。
兒童文化館
由文化部設置的兒童文化館，內容涵蓋大量兒童繪本與經典文化繪本，適合國小中低年級的學生，除了有字幕、注音外，還能延伸閱讀、塗鴉。
除了上述教育資源外，教育部也宣布將持續擴充線上教學與學習輔助資源，並提供相關配套措施。針對家長服務，教部宣布延長停止到校期間，若家中有12歲以下學童及身心障礙子女需照顧者，家長可請「防疫照顧假」；高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍會安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐；居家線上學習期間，也將持續強化弱勢學生關懷機制，讓用餐協助不中斷。
另外針對高中以下學校畢業生之畢業考、期末考與補考：國小六年級、國中九年級及高中三年級學生之畢業考、期末考與補考，各校可採多元方式進行評量。教育部也提到，畢業典禮停止辦理，如需辦理，採線上轉播方式辦理，避免不必要之移動、活動或集會。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。