停課延至614！全台學生免費「線上學習」資源清單一次看

國內本土疫情不見趨緩，為防堵疫情持續擴大，教育部長潘文忠今（25）日出席中央流行疫情指揮中心記者會宣布，全國停課政策將延長到6月14日。教育部表示，因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至110年6月14日(一)止；兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。

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▲全國各級學校公私立幼兒園停止到校上課延至6月14日。（圖／指揮中心提供）

× ▲全國各級學校公私立幼兒園停止到校上課延至6月14日。（圖／指揮中心提供）

疫情期間家中孩子停課不停學，許多家長除了得遠端工作外，還得撥出心思陪伴家中孩子，難免擔心孩子跟不上學校進度。事實上，不少線上學習平台推出了免費學習資源，那麼究竟有哪些網路上的資源可以讓家中孩子使用？《NOWnews今日新聞》為您依照不同需求統整好以下資源，讓家長、學生防疫在家也能輕鬆遠距學習。

▲教育部長潘文忠出席中央流行疫情指揮中心記者會，並宣布全台高中職以下各級學校全面停課，改以遠距教學讓停課不停學。（圖／指揮中心提供）

× ▲教育部長潘文忠出席中央流行疫情指揮中心記者會，並宣布全台高中職以下各級學校全面停課，改以遠距教學讓停課不停學。（圖／指揮中心提供）

【停課不停學，在家也能線上學習】

教育部

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因才網

因材網數位學習資源Youtube頻道

教育雲線上教學便利包

適合國中、小學生→

學習吧

線上學習平台「學習吧」提供翰林、康軒、南一國中小教材內容，此外平台內還可以查看教科書課文與相關測驗，另外英語能力學習也提供了「大家說英語」、「一眼看天下」國際新聞等相關內容。

數位翰林

康軒國中雲、國小雲

南一書局防疫自學特別企畫

適合高中生、指考衝刺考生→

均一教育平台

均一教育平台提供國小至高中的超過萬部學習影片，此外學生也能配合均一教育平台內的「週計畫」制度，重複觀看影片、練習講義、習題等等，安排學習進度與掌握時間管理。

DeltaMOOCx台達磨課師

「DeltaMOOCx台達磨課師」為國家教育研究院與台達電子文教基金會合作開發的YouTube頻道，提供高中數學、物理、化學、生物、地球科學等五學科學習資源，另外也提供技術型高中數學、電機與電子群科等科目的學習資源。

Snapask

自學品牌「Snapask」提供全台高三生國文、英文、數學等指考總複習課程，同時開放109學年指考全科考古題加詳解，想準備衝刺指考的高三生可以在5/31前登記利用平台做考前準備。

北市學生看這邊→

台北酷課雲

除了以上資源外，台北市教育局也推出「台北酷課雲」線上教學平台，除了線上教學影片、題庫外，也可以透過酷課雲內的培育課程，在家自學程式設計與外語能力。

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）

× ▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）

【在家防疫也能充實自己，課外培育好簡單】

Cool English線上學習平台

台灣師範大學英語系建置的「Cool English」線上英文學習平台，可以按照各年級需求選擇免費學習影片，也可以針對聽力、口說等能力分類進行學習。

疫起線上看

教育部推動「教育雲」影音觀看教材，內容涵蓋藝術、健體、科技與綜合活動，學科能力以外也顧及多元性教材，除了

LIS情境科學教材

LIS情境科學教材設計有趣且平易近人的真實情境，讓孩子願意投入課程探索，並透過科學史與實驗系列將孩子帶回教育現場。

兒童文化館

由文化部設置的兒童文化館，內容涵蓋大量兒童繪本與經典文化繪本，適合國小中低年級的學生，除了有字幕、注音外，還能延伸閱讀、塗鴉。

▲近期台灣本土疫情延燒，教育部也在日前（18日）宣布全台高中職以下各級學校全面停課，改以遠距教學讓停課不停學。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay）

× ▲近期台灣本土疫情延燒，教育部也在日前（18日）宣布全台高中職以下各級學校全面停課，改以遠距教學讓停課不停學。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay）

除了上述教育資源外，

▲家有12歲以下學童或身心障礙子女照顧者可請防疫照顧假。（圖／指揮中心提供）