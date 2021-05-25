第一線仍在奮鬥！護理師嘆：第一次感覺「死亡離我好近」

國內新冠疫情不見趨緩，今（25）日指揮中心也宣布延長全國第三級疫情警戒至6月14日，國內在短短10天內新冠肺炎確診人數已達3592例，其中，本土個案多達3102例，這也讓嚴守第一陣線的醫護人員更加疲憊，日前就有名護理師無奈吐露心聲，直言「我第一次感受到死亡離我這麼近」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名護理師日前在社群論壇《Dcard》上分享自己的經歷，她提到自己自己從五專畢業至今已經9年了，雖然稱不上最資深，但也已不是菜鳥了，不過在這近10年的醫護歷程中，這是她頭一次「感受到死亡離我這麼近」。

她提到，由於本土確診人數逐漸上升，目前自己服務的醫院被國家徵收，要照護確診患者，但因為該地區醫院的人力資源有限，每當穿上那些防護措施原PO總提醒自己「一定要慢慢來穿好」。

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）

原PO也吐露其實不只她自己，就連單位上的每個人都一樣害怕，「我曾經出車禍骨折都沒有覺得這麼恐懼，這一次對於新冠病毒我真的很害怕」，她也坦承自己擔心的不只是「真的死亡」，而是感染了病毒導致肺纖維化，害家人一輩子要為她操勞，「感染了之後所遺留的後遺症導致日後的生活死亡」。

最後，原PO也感性表示新冠病毒不分政黨、性別、年紀，同時呼籲民眾只要勤洗手、戴口罩、打疫苗，做到酒精消毒不離身、在家不要亂跑等等，「做好這些就是在幫助我們這些在前線的人」。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診達4133例。（圖／NOWnews製表）

許多網友看完她的發言也不禁為她留言鼓勵，「感謝您們不畏辛勞的防守台灣的第一線，加油！」、「為了你們我也會做好我的職責乖乖待在家！謝謝你們」、「辛苦了！謝謝妳們站在最前線」、「醫護真的平常辛苦就算了、現在更辛苦，都不知道該說什麼來安慰你們了」、「謝謝妳們的付出，說真的我已無法用言語形容對妳們的感謝，在第一線直面病毒以及超量的工作肯定把妳們壓得喘不過氣了吧」。（編輯：楊智傑）