「真人版娜美」居家床照疑走光 緊身T恤抓包害羞畫面
「真人版娜美」梓梓（董梓甯）曾是綜藝節目《大學生了沒》班底、前中華職棒Lamigo啦啦隊LamiGirls團員，因擁有性感舞技和魔鬼身材，讓她圈粉無數，IG吸引62萬粉絲追蹤。近日台灣疫情升溫，升級第三級警戒，梓梓也分享自己「宅女」防疫生活，不料因為在家穿得太辣，上傳的照片疑似走光，引起粉絲熱議。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-25 21:55:39｜2021-05-25 21:57:08
梓梓IG發文透露，防疫期間「每天跟我的貓膩在一起，我們都一起睡午覺，與沙發融為一體」，照片中梓梓以素顏戴大眼鏡的造型現身，有別於完妝時的性感美豔，看起來少女感十足，梓梓在家僅穿棉質蕾絲小可愛，豐滿雪白的美胸呼之欲出，還疑似激凸走光。 梓梓照片吸引3萬網友朝聖，許多粉絲回應「這張好不像妳」、「戴眼鏡最美的人就是妳」、「貓表示開心死」、「好看啊，好想拍女友系列」、「好喜歡這張喔」。
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