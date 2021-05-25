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「真人版娜美」居家床照疑走光　緊身T恤抓包害羞畫面

▲梓梓居家服清涼貼身。（圖／翻攝梓梓IG）
▲梓梓居家服清涼貼身。（圖／翻攝梓梓IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-25 21:55:39｜2021-05-25 21:57:08

「真人版娜美」梓梓（董梓甯）曾是綜藝節目《大學生了沒》班底、前中華職棒Lamigo啦啦隊LamiGirls團員，因擁有性感舞技和魔鬼身材，讓她圈粉無數，IG吸引62萬粉絲追蹤。近日台灣疫情升溫，升級第三級警戒，梓梓也分享自己「宅女」防疫生活，不料因為在家穿得太辣，上傳的照片疑似走光，引起粉絲熱議。

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▲梓梓曬貓分享居家生活。（圖／翻攝梓梓IG）
▲梓梓曬貓分享居家生活。（圖／翻攝梓梓IG）
梓梓IG發文透露，防疫期間「每天跟我的貓膩在一起，我們都一起睡午覺，與沙發融為一體」，照片中梓梓以素顏戴大眼鏡的造型現身，有別於完妝時的性感美豔，看起來少女感十足，梓梓在家僅穿棉質蕾絲小可愛，豐滿雪白的美胸呼之欲出，還疑似激凸走光。

▲梓梓舞技高超吸引大批粉絲。（圖／翻攝梓梓IG）
▲梓梓擁有性感身材曲線。（圖／翻攝梓梓IG）
梓梓照片吸引3萬網友朝聖，許多粉絲回應「這張好不像妳」、「戴眼鏡最美的人就是妳」、「貓表示開心死」、「好看啊，好想拍女友系列」、「好喜歡這張喔」。

▲▼梓梓擁有零贅肉身材。（圖／梓梓IG）
▲梓梓受封「真人版娜美」。（圖／梓梓IG）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
56.09%43.91%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.26%27.74%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

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