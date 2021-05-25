快篩到底準不準？醫揭「2影響因子」　1地區偽陽性機率高

台灣本土新冠疫情在短短10天內確診人數突破3千例，不見減緩趨勢，中央流行疫情指揮中心也於今（25）日宣布延長全台防疫三級警戒至6月14日。而在各地出現確診個案同時，中央與地方政府也於各感染熱區建置快篩站，但仍有民眾希望盡早推動全面快篩。對此，有北部曾姓住院醫師整理出美國食品藥物管理局（FDA）對於快篩的建議，解釋在1地區的快篩會有相對高的偽陽性出現，因此未必適合使用快篩。

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由於近期染疫人數增加，根據北部曾姓住院醫師整理美國FDA對於快篩的建議指出，快篩的「陽性預測值」（PPV）會隨著疾病之盛行率而變化，如疾病之盛行率降低，檢測之為偽陽性比例會上升。假設某項檢測之特異度為98%，在疾病盛行率10%的地區，陽性預測值可能超過80%，意指每100人中只有20人偽陽性。

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）

然而，如某些地區之疾病盛行率只有1%，則陽性預測值可能只有30%，也就是100人當中就有70人是偽陽性。因此實際上是否需要全面進行快篩，仍得看區域內是否有群聚感染的狀況發生。

此外，劉承信醫師也整理出快篩的時間、病毒濃度對於敏感度的影響度，其中CT值小於25時，快篩有著將近100%的敏感度，然而一旦CT值大於33，敏感度就只剩下約7-8成，將導致偽陽性機率上升；而在症狀出現的頭七天，快篩的敏感性較無症狀的時期來得更高，因此建議民眾若有症狀出現再行至快篩站進行篩檢，無症狀且無接觸史的民眾，則不建議進行快篩以免在快篩站產生群聚。

▲劉醫師指出CT值小於25時，快篩有著將近100%的敏感度。（圖／《實證醫學救台灣》、劉承信醫師授權提供）

▲有症狀的患者敏感度高於無症狀患者。（圖／《實證醫學救台灣》、劉承信醫師授權提供）

事實上，根據北部曾姓住院醫師整理出的結果，在低盛行率的地區，快篩會有相對高的偽陽性出現，因此在非疫區或無群聚史、接觸史的地區，未必適合使用快篩；而指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也曾指出，在盛行率偏低區域進行快篩，偽陽性有可能高達70%，將導致醫療資源浪費，因此設置地點須以盛行率為考量。（編輯：楊智傑）

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