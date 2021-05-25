台中工地火警！他曝現場狀況嘆：「火神的眼淚」全是真的
今（25）日晚間6點台中市南屯區忠勇路的一處建築工地發生火警，更一度波及至隔壁棟工地，最終在晚間8點火勢得到控制。就有當場目睹火警的網友，感慨講述現場的狀況，並認為「火神的眼淚劇情全是真的」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 22:47:05｜2021-05-25 22:47:53
原PO在臉書《爆怨2公社》上講述，他目睹這起工地火警，當時現場因為火警交管，結果「駕駛們只看號誌轉變，就瘋狂按喇叭、狂催油門」，對交管表達不滿。
這樣的狀況也不禁讓原PO感慨，「前面火災是沒看到煙嗎？駕駛們能不能有點水準？突然想起火神的眼淚劇中那些鯛魚們，一肚子燃燒了起來」。
完整過程曝光也引發網友討論，「認同火神的眼淚真的很寫實，希望一切平安」、「反倒認為現實比劇更殘酷」、「又剛好下班時間，整個車流量超大的，刁民真的很難體諒一下嗎」。
消防職人劇《火神的眼淚》由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷等人主演，深入探討消防員工作與生活面臨的困難，劇中不少「刁民」的精湛演技更多次掀起民眾共民。導演蔡銀娟也曾表示「消防員是在煉獄裡跟死神拔河的人，我們都曾以為他們的工作就是打火，但其實救護車上急救的、商業大樓安檢的很多生活上意想不到的都是消防員在處理，他們也是人，面臨很多生活、工作上的困難，希望透過這部戲讓大家認識他們的工作」。（編輯：潘毅）