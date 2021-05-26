警消疫苗施打順位將提前？指揮中心：第五類會進行調整

國內本土疫情嚴峻，配合防疫工作的警、消人員，接種新冠肺炎疫苗的比例仍低，也陸續傳出確診消息。中央流行疫情指揮中心今（26）日上午召開全國會議，副指揮官陳宗彥宗宣布關於疫苗，全國第一順位也就是醫療人員可以開放施打，另雙北市疫情嚴重，也開放一至三順位人員施打。至於警消部分，目前大部分執行防疫任務的都有列在第一類及第二類順位中，列第五類的3萬7千多名人員，警政署也與地方政府討論，將重新就實際防疫工作進行調整。





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其實，在傳出台北市文山分局有警員染疫之後，指揮官陳時中昨日在記者會上就數度哽咽說，警察同仁相關的確診，讓他很有感觸，過去有問題就請警政協助，失聯也是警政，八大行業也是警政，最近這些不戴口罩的民眾也是警察在抓，警察因此風險非常高，陳時中強調：「連口罩都要警察抓，應該自己要做好，八大還要開、偷偷地開，這都是加重整個社會的一個負擔，警察同仁又染疫（哽咽），那些沒有做好事情的人應該要檢討」。





今日全國防疫會議會後記者會上，也有媒體詢問警消的疫苗施打順位。對此，陳宗彥說明，目前全國員警7萬8千多位，因為員警執行勤務在類別有所不同，今年初在列疫苗施打對象時，員警是分屬在第一類第二類及第五類，第一類及第二類員警都是實際執行包括集中檢疫場所及在地方執行第一線防疫人員。





他表示，這是依據當時疫情所提報列冊有3萬9千多名員警都在這次施打順位中，剩下的有3萬7千則是列在第五類，警政署有特別請地方縣市重新因應疫情部分就實際防疫工作的人員做調整。





在消防人員方面，目前全國有1萬6千，外勤人員有1萬3千人左右，目前也列冊在第二類，而從事第一線防疫 人員有1萬1千多位，因此絕大部分從事第一線防疫的消防人員也都列在疫苗優先施打的第一類及第二類中。



