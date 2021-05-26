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金融業染疫不斷增加！華銀、凱基銀、日盛銀有員工確診

▲國內本土疫情爆發，金融業染疫情況也持續增加，5月26日又有3家銀行員工確診。（圖／NOWnews資料照片）
▲國內本土疫情爆發，金融業染疫情況也持續增加，5月26日又有3家銀行員工確診。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-05-26 15:15:40｜2021-05-26 15:41:17

國內本土疫情持續擴散，金融業員工染疫人數也不斷增加！今（26）日包括華南銀行、凱基銀行及日盛銀行等3家銀行也有員工確診，目前都已進行全面清潔消毒，並依照中央流行疫情指揮中心規範，已匡列與確診者有密切接觸的員工進行居家隔離。

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華銀指出，中崙分行員工經衛生主管機關通知新冠肺炎確診，為保障客戶及員工健康安全，該分行已請專業清潔公司於5月25日晚間進行全面清潔消毒。華銀也依照中央流行疫情指揮中心規範，已匡列與確診者有密切接觸的員工進行居家隔離，該分行其他員工亦需加強自主健康監測管理。

華銀強調客戶仍可正常入該分行辦理相關業務，或可至鄰近的東台北分行、忠孝東路分行辦理。而在全國疫情三級警戒之際，華銀強調會積極強化各項防疫工作，滾動式精進防疫措施，將隨時調整各項防疫作為，與國人齊心挺過疫情難關。

凱基銀今日亦證實板橋分行1位行員5月25日接獲新冠肺炎確診通知，基於維護客戶健康及安全考量，該行已於5月25日立即完妥行舍全面防疫消毒，並安排全數板橋分行同仁即日起全數居家辦公，直到確定健康無虞。

凱基銀強調，目前板橋分行照常提供服務，客戶亦可至鄰近新莊分行接洽辦理業務，也鼓勵客戶多多使用便捷的數位化服務。此外，在疫情之初，凱基銀即依循金控的政策，已經採取居家辦公、異地辦公及分流辦公等機制，確保營運服務不中段，如果員工有防疫照顧假的需求，主管可調整安排採取居家方式辦公。

日盛銀也表示5月24日晚上接獲土城分行同仁確診，公司第一時間已請全部分行同仁居家自主管理，並安排蒒檢中，由公司付費，而分行在當日晚上及隔天一大早共進行2次消毒作業，目前公司先調派臨近的分行同仁去支援土城分行，讓營運正常。

面對國內本土疫情持續擴散，金融業員工染疫也不斷攀升，包括國泰金、國泰人壽、國泰世華銀行、富邦金、合庫銀行、中信銀行、台灣人壽、富邦人壽、安泰銀行、永豐銀行、中國人壽、新光銀行、華南銀行、玉山銀行、第一銀行、星展銀行、遠東銀行、台灣銀行、彰化銀行、凱基銀行、日盛銀行等都已有員工確診。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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