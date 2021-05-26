防疫需求大增！台酒酒精二班制增產 本周配送220萬瓶
國內本土新冠肺炎疫情嚴峻，民眾防疫物資需求殷切，台灣菸酒公司今（26）日表示從5月14日以來，台酒增加酒精生產較去年同期多1.5倍，截至目前為止，已量產300ml酒精將近300萬瓶，預計本周配送出的數量在220萬瓶左右，台酒公司5個酒廠增加酒精產線，目前是二班制在生產供應，台酒也保證每天供應不斷貨，民眾勿須恐慌。
記者顏真真/台北報導
2021-05-26 15:56:48
台酒公司強調旗下5個酒廠生產酒精，分別是隆田、嘉義、花蓮、台中、宜蘭，5月14日本土疫情再度嚴峻，酒精產線已增量生產，較去年同期多1.5倍，酒廠並啟動二班制輪班生產以供應民眾需求，供應的通路包括特販通路（含4大超商、全聯、家樂福、大潤發、楓康）、社區藥局、丁丁藥局、康是美、屈臣氏、宜花地區統冠及喜互惠，本周將配送出220萬瓶左右。
至於生產和配送的數量落差，台酒公司解釋主要是台酒公司的酒精配送到各通路會先進各家的統倉，各家統倉配送到各分點會有1至2天的時間落差，民眾亦可直接洽台酒的直營門市通路排隊購買。
不過，台酒也提醒台酒公司直營的營業所、便利店等，民眾1人都可以買到3瓶，台酒已增加防疫熱區的數量分配。台酒公司並保證天天加量生產不斷線，市場酒精供應無虞，民眾勿需恐慌。
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