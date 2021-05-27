台大醫院長呼救滿載 指揮中心：全島一命、全國互相支持
▲指揮中心副指揮官陳宗彥今（27）召開全國防疫會議會後記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）
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▲指揮中心副指揮官陳宗彥今（27）召開全國防疫會議會後記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）
記者顏真真/台北報導
2021-05-27 10:36:57
台大醫院院長吳明賢喊話醫院非常緊急，不能讓一線醫護赤手空拳，彈盡糧絕。對此，中央流行疫情指揮中心今（27）日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥會後表示有看院長呼籲，大家也要支持雙北醫療量能現在承受的壓力，他並強調「全島一命，全國都互相支持」，在全國防疫會議上，各縣市也支持由中央統籌調度及支援，現在不斷修正治療後解隔離條件，也是要讓醫療資源能妥善運用，繼續治療後續需治療的患者。
吳明賢在個人臉書以「Hospitals Need Help」發文訴說醫院近況：「看到友院第一線加護病房醫護發出吶喊，本院也不遑多讓，即使已經跟消防局說本院已經超量無法再收，急診處仍是有救護車送來新冠肺炎插管須住ICU的患者，我們甚至把小兒ICU改收成人，但是仍不敷使用」。他也提到，「更重要的是照顧重症的醫護人力並非急就章就可上戰場，救死扶傷是醫院的天職，但是抗疫如作戰，在還沒凖備完訓練好狀況下，結果可想而知」。
陳宗彥今日也表示有看到吳明賢的呼籲，在專家會議中不斷修正治療後解隔離條件，就是要加速讓可回家居家隔離及自主健康管理患者回家，這可讓醫療資源妥善用，繼續治療後續需治療的患者。陳宗彥也呼籲，未來實施新解隔規範，除請醫療院所依此規範處理，也呼籲患者及家屬配合，讓醫療量能順利運作。
對於外界擔憂步上SARS後塵？陳宗彥說，每次的疫情都要謹慎面對，也已有相關經驗及不斷檢討改進，醫院端當然是我們要確保及保護對象，也是防疫非常重要部分，指揮中心一定跟所有醫療院所站在一起，這也是為什麼要採取分流治療部分，輕症及無症狀者就到集中檢疫場所或加強版防疫旅館，將需要治療及重症病患運用保貴醫療資料，解除隔離部分也是要讓醫療資源得到最佳運用。
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