陳時中記者會哽咽！他痛揭「2源頭」被放過：國人更想哭
台灣本土疫情持續延燒，疫情指揮中心每日召開記者會向國人報告病情，相當辛苦，而在昨日記者會上，面對全台面臨醫療量能不足以及警政同仁因為執勤染疫一事，指揮官陳時中也在記者會數度哽咽，表明沒有做好防疫措施的行業應該要檢討。對此，知名部落客「愛出國 i-FLY」就在臉書發文表示，疫情會失控源自於3+11讓機師趴趴走以及諾富特分流沒做好，結果他們卻被輕放，更直言「全體國人才應該要哭吧？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 05:53:37
陳時中日前在記者會提到，過去有問題就請警政協助，失聯也是警政，八大行業也是警政，最近這些不戴口罩的民眾也是警察在抓，警察因此風險非常高，陳強調：「連口罩都要警察抓，應該自己要做好，八大還要開、偷偷地開，這都是加重整個社會的一個負擔，警察同仁又染疫（哽咽），那些沒有做好事情的人應該要檢討」。
結果對於該事件，部落客「愛出國 i-FLY」就在臉書發文表示「那些沒有好好做事情的人要檢討！但其實一切事情的源頭就是華航3+11讓機師趴趴走、諾富特分流沒做好，結果華航和諾富特被高高舉起，輕輕放下，罰得不痛不癢，比較想哭的是全體國人吧？」
結果貼文曝光後引發網友熱議，有人認為「3+11現在整個置身事外，我超不懂」、「終於有人說出我的疑惑了...」、「3+11真的是最大兇手」、「3+11真的是一切的源頭」；不過，也有許多人表示「拜託，現在防疫都來不及了，你還有時間講風涼話」、「現在最不缺的就是不合群的防疫，一直吵責任在誰那邊，一直吵疫苗沒有，你們都是專家去開記者會我看看」、「現在最不缺的就是檢討！請認真注重防疫的事情」、「檢討這有什麼用？先度過這波再說吧」、「台灣人哭啥？不也是很多人鬆懈沒戴口罩到處跑嗎」。（編輯：張嘉哲）
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