漂亮小姐姐「1妙招」取餐！外送員讚防疫滿分：首次遇到

國內COVID-19本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（25）日公布又新增281例本土確診，另有261例校正回歸，同時宣布全國三級警戒延長至6月14日，全國停課政策也同步延長，各界無不繃緊神經來做好防疫。然而，昨日就有外送員就透露，自己送餐到一位漂亮小姐姐家，沒想到對方竟使出「1妙招」來取餐，讓他不禁大讚「防疫100分」，更直呼「第一次遇到」。

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原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中發文表示，他昨天送餐到一個超漂亮的小姐姐手上，結果對方不僅戴上了口罩，還下樓取餐，雖然是現金單500元找329元，但小姐姐用紙杯放著500元鈔票，另一手拿酒精濕巾接過餐點，他則拿了杯中的500元，把329元放進杯裡，取餐者如此舉動也讓他忍不住大讚「真的要給她一個讚，太可愛了！她配合防疫可說是100分，這樣的客人，我第一次遇到。」

▲昨（25）日有外送員透露，自己送餐到一位漂亮小姐姐家，怎料對方竟使出「1妙招」來取餐，讓他不禁大讚「防疫100分」，更直呼「第一次遇到」。（圖／翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」）

對此，網友紛紛留言「我遇過一次用心零接觸，是客人在他家落地窗內看我把餐點放在門邊的花台上離開到車上後才開門出來取餐」、「畫重點，好可愛的女生！其他都廢話」、「真的是最佳防疫」、「人漂亮可是沒刷卡給99分」、「如果是男的會說，快點啦是要多久，交易完秒忘全部的事」。

另還有人笑回「就算她下樓拿酒精，見面就先往你臉上噴兩下，你大概也會覺得酒精是甜的」，對此，原PO則貼出鈔票照片開玩笑表示「哈哈，杯子裡的500塊都是香的」。（編輯：許苡晴）