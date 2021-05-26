吳崢被隔離！防疫旅館「便當菜色」曝 眾愣：不會再出門
台灣本土疫情持續升溫，每日確診人數仍然突破百例，而日前台北市議員林亮君辦公室傳出一名助理PCR檢測呈現陽性，因此立刻安排全體同仁接受篩檢，結果有2人快篩陽性，其中一人為前時代力量發言人、現任林亮君特助吳崢。而消息曝光後，吳崢也在臉書上與大家報平安，表示自己現在住在防疫旅館內，並曬出三餐菜色，結果網友看完之後引發討論，紛紛直呼「我絕對不再出門」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 08:02:10
吳崢在快篩檢測出陽性後，被送往防疫旅館，隨後在臉書發文報平安「謝謝大家的關心和鼓勵，不好意思訊息眾多一時沒辦法每個都回覆，24日晚上因為什麼都沒帶手機沒電了，25日早上拿到生活用品後就忙著接電話回訊息，我現在人在專責防疫專責旅館，目前狀況良好，早上量體溫也很正常，感謝一路上醫護人員的協助，以及台北市政府調度設立的防疫旅館」。
吳徵也表示「目前正在等待PCR篩檢的結果通知，希望結果是偽陽了！」隨後便曬出防疫旅館的三餐，早餐是路易莎咖啡的蛋堡跟紅茶；中餐則是炭烤雞腿便當；晚餐則是咖哩三色豆便當。吳崢說「沒辦法PO家裡煮的東西，那就改PO防疫便當哈哈」。
結果貼文一出，引來不少網友表示「等等....你說你的晚餐是三色豆便當嗎？好的！我絕對不會出家門任何一步了」、「三色豆便當吐爆」、「這三色豆便當太鬧了啦」、「早餐中餐都還可...晚餐我會哭」、「看到這便當，再也不敢出門的+1」、「三色豆的啟發：好好在家防疫避免確診」、「為了不要吃三色豆，我每天都會戴起五顏六色的口罩」；該貼文甚至連雞排妹都轉發響應「網友說這張照片應該當作宣傳請大家認真防疫，以免確診後會被餵三色豆的文宣」。（編輯：張嘉哲）
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