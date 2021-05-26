「典型梅雨鋒」週六抵台！專家：缺水有望緩解

中央氣象局指出，今（26）日臺灣南部地區有零星短暫陣雨，到了午後，西半部山區及東北部地區有局部短暫雷陣雨。氣溫炎熱，西部高溫居高不下，臺南市、南投縣、高雄市、屏東縣高溫恐達38度，嘉義縣市、彰化縣、臺中市、雲林縣高溫達36度，請民眾注意。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-26 08:02:11
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」的專欄中，昨日「滯留鋒」雖弱，因熱力不穩定、午後激發強對流，為中南部山區帶來局部大雨。今晨觀測資料顯示，台灣上空雲層已散盡；花東有殘餘局部少量降雨。
吳德榮指出，最新模擬顯示，今天「滯留鋒」減弱北移，仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，主要在午後山區及少部分平地。北、東氣溫回升，中南部偏熱，要防曬、防中暑。明日、週五（27、28日）「滯留鋒」北移至北部海面，台灣晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣略不穩定，午後雲量略增、山區有局部短暫陣雨的機率。
吳德榮說，週六（29日）起台灣逐漸進入「典型梅雨鋒」南北徘徊的天氣型態。歐洲模式模擬週六、日「梅雨鋒」在北部近海，下週一（31日）至三（2日），「梅雨鋒」在北部陸地，台灣處在很不穩定的大氣中，有激發「中小尺度」天氣系統的條件，並有「劇烈天氣」，包含雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等情況發生、且累積大量降雨的機率，對極度缺水的狀況，可望獲得相當程度的緩解。