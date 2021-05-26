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篩檢站別在急診室旁？專家曝「這3區」最優：可降低風險

▲知名毒理學教授招名威認為，篩檢站若可設立在空曠的區域，像是「停車場」、「公園」或「校園的操場」，反而能讓就診病患和快篩人群分流，也可以降低病毒交叉感染的風險。（圖／新北市政府提供）
▲知名毒理學教授招名威認為，篩檢站若可設立在空曠的區域，像是「停車場」、「公園」或「校園的操場」，反而能讓就診病患和快篩人群分流，也可以降低病毒交叉感染的風險。（圖／新北市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-26 08:20:12

新冠肺炎持續在台升溫，尤以雙北市疫情最為嚴峻，目前全國三級警戒延長至6月14日，全國停課政策也同步延長。然而，雖然設立了不少快篩站，但由於篩檢人數眾多，造成大排長龍的情況，民眾紛紛議論篩檢量能不足的問題。對此，知名毒理學教授招名威在臉書直指，篩檢站不用依附在急診室旁邊，畢竟病房不足，就算快篩確診也恐怕只能先回家等通知，他認為，若可設立在空曠的區域，像是「停車場」、「公園」或「校園的操場」，反而能讓就診病患和快篩人群分流，也可以降低病毒交叉感染的風險。

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招名威發文談及，大家在吵新北篩檢量能不足的問題，「但你知道我們天天講的PCR機器都還需要放在冷氣房了，那醫護人員呢？他們卻必須頂著高溫和午後雷陣雨，站在『那個室外』替人民服務，他們不是機器，好嗎！」

▲招名威認為，篩檢站若可設立在空曠的區域，像是「停車場」、「公園」或「校園的操場」，反而能讓就診病患和快篩人群分流，也可以降低病毒交叉感染的風險。（圖／翻攝自招名威臉書）
▲招名威認為，篩檢站若可設立在空曠的區域，像是「停車場」、「公園」或「校園的操場」，反而能讓就診病患和快篩人群分流，也可以降低病毒交叉感染的風險。（圖／翻攝自招名威臉書）

招名威接著表示，篩檢站不用依附在急診室旁邊，畢竟病房不足，就算快篩確診也恐怕只能先回家等通知，他認為，「若可設立在空曠的區域，像是停車場、公園或是校園的操場，反而可以讓一般就診病患和快篩人群分流，不要混在一起，也可以降低病毒交叉感染的風險。」

此外，招名威也指出，病毒的傳播速度很快，特別是這株英國變種病毒，新北現在要搶的已經不是先機了，是時間，要讓確診者在傳染給其他人之前就要先阻斷才行！文末，他更呼籲大家「請多用點力在疫情熱區，多設一點篩檢站，多提供他們好一點的資源，別再浪費時間做無謂的政治口水了。」（編輯：許苡晴）

▲招名威臉書全文。（圖／翻攝自招名威臉書）
▲招名威臉書全文。（圖／翻攝自招名威臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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