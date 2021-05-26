北市聯醫扛專責醫院重任　工會求救：量能已飽和

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聯醫工會表示，聯醫對於守護市民健康責無旁貸，但現在急診雙人病房塞了6名確診病患，還有許多病人躺在走廊；負壓隔離、專責病房都已滿床，還有看不到盡頭的病人潮，「我們真的已經不堪負荷，沒辦法再收更多病人」。
聯醫工會指出，中央及地方政府已經在想辦法解決量能不足的問題，但以同仁在第一線的壓力來看，似乎緩不濟急，呼籲政府加強、加速調度資源，或疏導病患到還有餘裕的醫院。
聯醫工會表示，目前人力、設備都沒有到位，硬收、超收病患只會造成第一線醫療過載，讓更多醫護人員過勞或感染，進一步造成整體的醫療崩壞；不是基層醫護不願意扛起台灣，而是目前北市聯醫真的已經飽和，「我們也很害怕」。
此外，聯醫工會表示，由於疫情嚴峻、確診病患人數增加，地方與中央都來不及做疫調，導致院內有許多員工在防護不足的狀況下接觸確診病患、同事，有一般病房護理師得知照護的病患確診，居然7天後收到居家隔離單，過程中都在醫院照常上班。
聯醫工會進一步表示，目前院內嚴重資訊不透明，日前院內有員工確診，主管卻未告知同單位其他員工，導致目前同辦公室已有5名員工染疫。
聯醫工會呼籲，員工需要知道院內感染的狀況，請衛生局與中央指揮中心建立管道，即時向醫院反映現況，並請院方做到最基本的資訊透明，有病患確診，請讓接觸過的醫護人員知情；當有員工確診，讓同單位同仁知情。
聯醫工會最後表示，跨科如隔山，急診是目前防疫的第一線，需要增加的是已受訓、固定的護理人力，而不是每日流動式的支援，呼籲院方讓去支援急診的醫事行政同仁或病房、門診護理師接受足夠的教育訓練、工作安排規劃，否則淪為「無效人力」，讓急診同仁和支援同仁雙方都很困擾。
台北市政府發言人陳智菡對此表示，聯醫各個院區在這波疫情當中，承受了非常沈重的救護壓力；市長柯文哲除了請聯醫總院長黃勝堅特別留意同仁的身心狀況，也請聯醫研議給予同仁實質補助。
此外，陳智菡說，柯文哲近日非常努力在全台北各醫院奔走，希望能調度更多病房，使工作平均分攤、讓危急的病患得到最即時與適切的治療，北市府萬分感謝所有醫護人員的辛勞與付出，接下來會更努力做好資源調配，不讓基層醫護獨自承受壓力。（編輯：林治平）1100525