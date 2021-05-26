待在家比出門更花錢？他「10字」引共鳴：一直去超商取貨

新冠肺炎持續在台升溫，國內在短短11天已累計4133例確診案例，中央流行疫情指揮中心昨（25）日宣布，全國三級警戒延長到6月14日，全國停課政策也同步延長，各界絲毫不敢掉以輕心，除了減少外出機會，在生活習慣上也做出改變。而近日就有網友指出，疫情爆發後幾乎都在家沒出門，本以為可省錢，沒想到卻是「

人在家中坐，貨從天上來

」的狀況，讓他相當無奈，而這「10字」言論也引發眾多網友共鳴，甚至還有人直呼「一直去超商取貨」。

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原PO在PTT女孩板以「

待在家比以前省錢還是花錢？

」為題發文，她表示，自己在疫情過後，幾乎都在家沒有出門了，不用出門就不用梳妝打扮，對於買化妝品和搭配單品的慾望降低很多，可是錢依舊沒有省下來的感覺，還是好多東西可以買，以為可以順便省錢，結果沒有...。

原PO進一步分享自身狀況，直言「人在家中坐，貨從天上來！手滑就刷卡買書，訂了youtube premium，室友還在想要不要買switch，永遠都有地方可以花錢的港（感）覺」，他更好奇詢問大家「所以你們在這波疫情下是省錢還是花錢了呀？」同時也無奈直呼「沒有辦法開源，節流也好難啊啊啊啊啊！」

▲有網友在PTT指出，疫情當前幾乎都待在家沒外出，本以為可省錢，但卻是「人在家中坐，貨從天上來」的狀況，讓他相當無奈，貼文掀起共鳴。（圖／翻攝自PTT）

此文一出，立刻掀起廣大網友共鳴，紛紛回應「更花錢，買很多吃的」、「花錢！網購、外送」、「我瘋狂的網購...」「花錢！現在不能內用，就會跑去超市買要煮的東西，但很常會多買一些小零食，累積下來很可觀」、「一直買網拍，現在許多店家都提供免運」、「我覺得閒下來更想吃好吃的，就會花更多...」「花錢。太無聊一直想可以搞什麼創意料理，買了一堆莫名奇妙的食材和調味料」、「真的，蝦皮一直逛一直買，一直去便利商店取貨」、「更花錢，因為在家玩手遊（遮臉）」

不過，也有人直指「省錢啊，想吃好料的還不能花錢去吃」、「每天不用出門都吃泡麵，平均一包15-25元，一天伙食+水電瓦斯大概100，偶爾買菜一把25元可加四次」、「比較省！除了生活必需品要網購之外就沒有其他消費行為了，以前沒事就出門打羽球、游泳，現在這些錢也都省下來了」、「省錢很多，主要是吃方面，化妝品卸妝品都幾乎用不到了」、「省很多...花正餐+零食錢而已」、「省錢，光是交通費就省了很多」、「這個月卡費目前為止比上個月少一個0...」。（編輯：許苡晴）