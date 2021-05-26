名家論壇》韋安／「裝忙」還是「瞎忙」？侯友宜的大危機

侯友宜最大的優點和缺點，就是只會做事，不會演戲。結果，最近卻被人意有所指成「瞎忙」，還無法辯解。





我是廣告 請繼續往下閱讀

因為侯在個性上，就是不敢像柯文哲和陳佩琪那樣，遇到外界惡意、扭曲式地批評和抹黑，只會低調以對，「謝謝指教」，而不敢重砲回擊。





最近綠營從地方到中央的民代 ，以「新北市防疫旅館數六都最少」，來批評侯友宜只會説，不會做，防疫只會喊口號 「裝忙」。想要給侯貼上「裝忙和瞎忙」的「人設」標籤，撕開一個缺口，毀滅他長期建立起的踏實務實，鐵漢敢為的公眾形象。一舉「滅侯」。





而侯對此的回應，只是呼籲「不要打擊一線防疫人員士氣」，「所有『善意』的批評都虛心接受」，「中央和地方應該團結防(抗)疫」。





侯友宜恐怕還沒有意識到，由於中央防疫的缺口，造成的諾富特飯店群聚感染，引爆雙北疫情陷入高風暴。侯柯兩個市長，猶如難兄難弟般，焦頭爛額地投入抗疫大作戰之際。他們共同的政治對手們，卻乘疫奇襲，展開一場「拉柯打侯」的「滅侯認知戰」。





「新北市防疫旅館數六都最少」這一議題，看似有一定的道理，卻完全是刻意扭曲的議題。防疫旅館用於入境台籍、外籍人士及移工，入境後14天的隔離檢疫(相關規定曾多次修改改)。





一，過去一年，新北市的防疫旅館數量，佔市內全部旅館房間8%以上，在6都當中並非最後一名。





二，過去一年，新北防疫旅館的使用率，都在4到6成左右，不僅滿足新北的需求，還可支援離島民眾，自境外返台的居家檢疫。





三，部桃醫院發生院內感染，新北也主動為桃園提供防疫旅館支援。當時侯友宜還希望，新北要增加數百家防疫旅館，應因未知的疫情。卻被綠營民代打槍，質疑侯危言聳聽、製造恐慌。現在怎麼能反過頭頭來，指控新北防疫旅館數量不足？





四，更重要的是，綠營刻意混淆一個重要因素，就是防疫旅館的「市場機制」。防疫旅館並非由地方政府出錢徵收(只給入住防疫旅客補助)，而是由旅館業者主動申請，業者最主要的考量，就是「轉作防疫旅館不能接一般客人，但隔離檢疫的入住客人數，能維持營運成本嗎？」





所以，新北市的防疫旅館，在這波疫情爆發之前，完全夠用，侯友宜也沒有任何怠惰之處。





這波疫情爆發以來，新北市在5月21日，正式啟用全台第一間由地方政府徵用的集中檢疫中心。過去兩週，新北觀光局默默全面接洽境內符合防疫規格的旅館，動員轉型防疫旅館。新北市防疫旅館的量能，目前已達到1717房(至5月24日)，疫情後累計新增638房，多增加了30%。





侯市府在防疫方面的表現，危機處理能力，目前民眾顯然還沒有被「『瞎忙』認知戰」的誤導。台灣民意基金會（25日）公布最新民調，「5月疫情風暴中，六都市長誰表現較好？」在20歲以上台灣人眼中，侯友宜以49.1%高居第一；抗疫應對表現專業、亮眼的台北市長柯文哲，則為31.4%居次。





不過，對侯友宜來說對付病毒，再大的危機和險境，他都撐過和拼得過去，但是對付「滅侯認知戰」，恐怕就不是他的專業了。





正如《風傳媒》的評論所言：雙北市長率先強化防疫措施，民進黨蔡政府左邊大喊「團結抗疫」，右邊立刻出動「打柯打侯」的各種不具名消息，左駡侯友宜隨口說「封城」，右駡新北市沒著設快篩站，三駡新北集中檢疫所根本沒準備好……但是中央防疫指揮的舉措，卻處處跟在侯柯的後面。





侯友宜就任以來最大的危機，不是正在延續，不知何時轉折的疫情，而是現在正在進行，日後更不會停歇，還會不斷升級「滅侯認知戰」。











●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問





●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場





●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com



