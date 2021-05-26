本土案例突暴增！醫擔憂「葉克膜用完」　發文揭沉痛心情

國內COVID-19本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（25）日公布新增281例本土確診，另有261例校正回歸，由於確診人數變多，醫療資源更加吃緊，中央也積極正視此窘況，努力協調各大醫院。對此，急診科醫師柯世祐表示，現在要插管的病患太多，他擔憂「再一兩個禮拜，台北、新北的ECMO（葉克膜）會不會就用完了呢？」並直喊「我很怕，我彷彿就坐在奈何橋旁，目擊著一個一個走上橋的人」。





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柯世祐發文指出，在強大疫情的攻擊之下，他是悲觀的，「看著前幾個小時，用氧氣鼻導管還可以讓血氧維持94％以上，然後還等不到病床，在急診就惡化到要插管的病人所謂的happy hypoxia（快樂缺氧）真的是COVID -19給病人最後的溫柔啊...在臨死之前，給予病人最後的擁抱，然後就攫取了病人的肺，讓你往死亡走去。」





▲全台本土疫情爆發，指揮中心昨（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）

柯世祐接著透露，確診人數上升後，第二週...在急診開始見識到了人民的不理智與疾病的無情，「明明白天才在本院篩檢過，請病患在家等報告，居然晚上又大剌剌的坐公車來，說覺得自己鼻子癢癢的，想再來急診檢查看看；因為疫情的關係，插管要在急診唯一的負壓病床施行，但現在要插管的病患太多，居然開始要排隊...」。





柯世祐更憂心「再一兩個禮拜，台北新北的ECMO會不會就用完了呢？」他表示，「希望你我都不會是染疫的那個人；也希望你我染疫之後不會是重症的那個人；更希望你我是在疫情之後可以存活下來的人。」文末，他更直呼「你不怕嗎？我很怕，尤其在急診看到最近的景況之後，我彷彿就坐在奈何橋旁，目擊著一個一個走上橋的人。」（編輯：許苡晴）



