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疫苗覆蓋率偏低　張其祿：不是靠認知戰就能解決

▲台灣已經到貨的疫苗原本就還不多，新冠本土疫情爆發則更凸顯疫苗短缺的危機。（圖／指揮中心提供）
▲台灣已經到貨的疫苗原本就還不多，新冠本土疫情爆發則更凸顯疫苗短缺的危機。（圖／指揮中心提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-26 09:56:51｜2021-05-26 09:58:09

新冠肺炎疫情升溫，至昨(25)日累計5456人確診、35人死亡，中央流行疫情指揮中心宣布延長三級警戒至6月14日。台灣民眾黨立委張其祿表示，到目前為止，國內的 疫苗覆蓋率仍相當低，代表國民已進入和病毒白刃作戰的同時，但多數國民卻沒有任何可交戰的武器。這可不是靠認知作戰便能解決的問題。

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張其祿指出，台灣目前每百人的疫苗施打率僅有1.2人(不到2%)，是所有受統計國家（152國）的第134名，甚至比莫桑比克、阿富汗、吉布地、衣索比亞等國都還低，到現在還完全不清楚所謂的「超前部署」部署到哪裡去了？

張其祿引用BBC（英國廣播公司）5月21日統計，全球已施打COVID-19疫苗15.9億劑，全球每百人接種劑數約20.4，其中除了以色列、阿拉伯聯合大公國每百人接種劑數早已破百之外，美國83.5、英國87.6、德國52、法國45.7、中國32.4，新加坡58.2，印度也有13.6，日本6.3（已施打799萬劑）、韓國10.3（已施打525萬劑），台灣則經僅施打了30萬劑，若加上26日將配發開打的40萬劑，台灣下個月每百人接種也僅3.5人，施打率仍是全球倒數。

中央流行疫情指揮中心記者會宣布 防疫三級警戒延長至6月14日，並公布6月將到貨200萬劑疫苗，至8月底可達1,000萬劑的疫苗，張其祿指出，但記者提問到8月底的1,000萬劑疫苗多少是含國產疫苗？中央政府疫苗的配置戰略到底是如何？呈現給國民的資訊缺卻仍是模糊不清。

張其祿表示，中央政府要求全國國民都要負起責任時，一方面要求業者歇業或員工居家辦公，另一方面又要照顧停課的學童，但請問醫護、警消、司機及工地勞工要如何居家辦公?這之中有多少人將 直接沒了工作？延長停課及三級警戒已經施行，這一環扣著一環，都牽動著民眾的生計和防疫續戰力，這都等著中央政府能有明確的防疫佈局！

張其祿呼籲，在國民和病毒白刃戰的同時，請政府不要只有虛幻的信心喊話；政府應提出真正系統性的抗疫戰略、疫苗配置和給百姓的後援協助。抗疫戰爭要有錢、有糧、有資源、有疫苗和有戰略才能打贏。

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心25日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.06%26.94%
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