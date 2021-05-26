疫苗覆蓋率偏低　張其祿：不是靠認知戰就能解決

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張其祿引用BBC（英國廣播公司）5月21日統計，全球已施打COVID-19疫苗15.9億劑，全球每百人接種劑數約20.4，其中除了以色列、阿拉伯聯合大公國每百人接種劑數早已破百之外，美國83.5、英國87.6、德國52、法國45.7、中國32.4，新加坡58.2，印度也有13.6，日本6.3（已施打799萬劑）、韓國10.3（已施打525萬劑），台灣則經僅施打了30萬劑，若加上26日將配發開打的40萬劑，台灣下個月每百人接種也僅3.5人，施打率仍是全球倒數。
中央流行疫情指揮中心記者會宣布 防疫三級警戒延長至6月14日，並公布6月將到貨200萬劑疫苗，至8月底可達1,000萬劑的疫苗，張其祿指出，但記者提問到8月底的1,000萬劑疫苗多少是含國產疫苗？中央政府疫苗的配置戰略到底是如何？呈現給國民的資訊缺卻仍是模糊不清。
張其祿表示，中央政府要求全國國民都要負起責任時，一方面要求業者歇業或員工居家辦公，另一方面又要照顧停課的學童，但請問醫護、警消、司機及工地勞工要如何居家辦公?這之中有多少人將 直接沒了工作？延長停課及三級警戒已經施行，這一環扣著一環，都牽動著民眾的生計和防疫續戰力，這都等著中央政府能有明確的防疫佈局！
張其祿呼籲，在國民和病毒白刃戰的同時，請政府不要只有虛幻的信心喊話；政府應提出真正系統性的抗疫戰略、疫苗配置和給百姓的後援協助。抗疫戰爭要有錢、有糧、有資源、有疫苗和有戰略才能打贏。
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