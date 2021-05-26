中醫大新竹附醫 遠距視訊診療五步驟搞定

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步驟1 :請就醫民眾到中國醫藥大學新竹附設醫院官網，點進遠距視訊診療服務連結( http://www.cmu-hch.cmu.edu.tw/NewsInfo/NewsArticle?no=911)
視訊掛號請於看診前一日完成，當日掛號恕不受理。
步驟2 :選擇遠距視訊醫師和診別，按預約連結。填好相關資料送出，將會有EMAIL通知預約成功。隔天可到官網點選「就醫服務」，查看號碼。
步驟3:請病患等待院方電話。接到電話後，請在官網遠距視訊診療連結按「視訊連結」，將進到下載應用APP或在網路上發起。建議可點選「網路上發起。」
步驟4:看診時需要與健保卡一起入鏡，讓醫師確認身分
步驟5 :隔天持健保卡至「藥來速」批價與領藥。藥來速地點位於醫療大樓東側，全程都無須進入醫院。唯週五（５月２８日）看診病患，若有服藥急迫性，需週六進院領藥，或於下周一（５月３１日）再至藥來速領藥。
總藥師黃柏豪指出，慢箋可透過三種方式預約領藥
方法1：手機掃描慢性處方箋領藥欄QRCode進入預約畫面
方法2：網路預約：醫院首頁→就醫服務→網路掛號→連續處方箋預約領藥
方法3：下載中國醫點通ＡＰＰ→選擇「新竹附設醫院」→按下「請點我」 一般民眾→用藥服務→西藥服務→慢性病連續處方箋。
提醒藥來速領藥時間：周一到周五09:00～12:00，14:00～17:00