中醫大新竹附醫 遠距視訊診療五步驟搞定

疫情嚴峻，中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示，中醫大新竹附醫配合中央政策，提供遠距視訊診療，網路預約掛號後透過醫師視訊看診，了解病情，隔天持健保卡至「藥來速」批價與領藥，全程都無須進入醫院。同時，藥劑科總藥師黃柏豪表示，即日起領慢箋的病患，可以透過手機掃描慢性處方箋領藥欄QRCode進入預約畫面、醫院首頁網路預約，或是下載中國醫點通ＡＰＰ，都可以預約第二、第三次慢箋領藥，免進醫院，用藥更安心。

我是廣告 請繼續往下閱讀

中醫大新竹附醫資訊室主任謝嵩淮提供民眾遠距視訊五步驟，目前適用到6月14日，流程如下：

步驟1 :請就醫民眾到中國醫藥大學新竹附設醫院官網，點進遠距視訊診療服務連結( http://www.cmu-hch.cmu.edu.tw/NewsInfo/NewsArticle?no=911)

視訊掛號請於看診前一日完成，當日掛號恕不受理。

步驟2 :選擇遠距視訊醫師和診別，按預約連結。填好相關資料送出，將會有EMAIL通知預約成功。隔天可到官網點選「就醫服務」，查看號碼。

步驟3:請病患等待院方電話。接到電話後，請在官網遠距視訊診療連結按「視訊連結」，將進到下載應用APP或在網路上發起。建議可點選「網路上發起。」

步驟4:看診時需要與健保卡一起入鏡，讓醫師確認身分

步驟5 :隔天持健保卡至「藥來速」批價與領藥。藥來速地點位於醫療大樓東側，全程都無須進入醫院。唯週五（５月２８日）看診病患，若有服藥急迫性，需週六進院領藥，或於下周一（５月３１日）再至藥來速領藥。

總藥師黃柏豪指出，慢箋可透過三種方式預約領藥

方法1：手機掃描慢性處方箋領藥欄QRCode進入預約畫面

方法2：網路預約：醫院首頁→就醫服務→網路掛號→連續處方箋預約領藥

方法3：下載中國醫點通ＡＰＰ→選擇「新竹附設醫院」→按下「請點我」 一般民眾→用藥服務→西藥服務→慢性病連續處方箋。

提醒藥來速領藥時間：周一到周五09:00～12:00，14:00～17:00