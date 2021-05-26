不做夢了？王定宇：「有股力量」拼命推銷上海復星的疫苗

民進黨立委王定宇日前在臉書發文說他做了一個夢，聲稱「夢到」藍營鼓吹購買上海復星代理的「BNT」輝瑞疫苗，其實是香港人不打且快過期的瑕疵品，台灣買了就會讓這批疫苗「報廢變暴利」，遭到國民黨點名怒轟「腦殘」，也有網友痛批王定宇以「做夢」躲避言論責任，而他25日又引用自由時報「還王定宇清白！法新社：港官員證實數百萬劑疫苗恐報廢」報導，Po文直指「有一股力量拼命的遊說推銷」。





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該報導提到，香港進口的BNT疫苗是由中國上海復星醫藥集團獨家代理，必須儲存在超低溫環境，有效期限為6個月。據法新社25日報導，總計326萬3000劑的BNT疫苗已經出貨至香港，但由於港府打壓異議人士引發的不信任，加上網路上錯誤訊息，以及香港疫情相對不嚴重讓疫苗接種較無急迫性等因素，目前只施打了123萬1600劑，而距離香港第一批的BNT疫苗過期「只剩下3個月的時間」。香港官員證實，香港確實不久後恐要報廢數百萬劑武漢肺炎疫苗。





王定宇稱：「有一股力量拼命的遊說推銷上海復星供港澳的這批『復必泰（BNT)』，這股力量能夠讓部分藍營首長、立委、名嘴、媒體多少都要出來喊二句『購買上海復星的BNT』，希望形成壓力，逼台灣政府接受這批貨，有趣的是聲音很大，但是沒有半個人主動提出申請。這種大規模的遊說活動可是要使出『很多力量』的喔，還好今天防疫指揮中心將疫苗到貨時間和量說明清楚，台灣疫苗供貨已經明朗，上海復星這些『很多力量』可能會付諸東流了...」。





由於之前王定宇未經查證就引用網路寫手林瑋豐的不實貼文，要求徹查「協助對岸認知作戰」份子並用國安法重辦，引起輿論撻伐，遭網友酸「還有一股自導自演的力量」，其他網友則質疑：「能不能說清楚，上海復星代理，德國製造的BNT疫苗，很難嗎？」、「我們百姓希望打的是輝瑞，你一直扯中國疫苗是有病嗎」、「還有3個月過期台灣人民沒疫苗打，王定宇，委員這樣子有很驕傲嗎？」





另外，有網友表示：「去跟上海復星交涉，他若給不合理的條件就公布給人民知道，這樣政府你也做到責任，人民也知道難處，不就雙贏，什麼都不談，現在疫情爆發了，你還可以撐多久」、「如果沒有3＋11，我們曾經有機會緊守底線不要這批疫苗。而現在如果政府為了顏面，連救命藥都要擺這種高姿態，我相信所有被疫情影響人生的人都會記住這件事」、「台灣目前進口的AZ疫苗，有的有效期都還不到三個月」、「請問是誰主導輝瑞變AZ的？怎麼不敢查？」



