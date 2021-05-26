停課別怕！徐若瑄分享「育兒3招」：時間不知不覺就過了
本土疫情尚未趨緩，教育部長潘文忠昨（25日）宣布全國停課延長至6月14日，家長哀鴻遍野。育有一名6歲兒子Dalton的徐若瑄，就於社群平台分享在家中的「育兒3招術」，直呼：「3小時神不知鬼不覺就過了！」
娛樂中心／綜合報導
2021-05-26 09:56:17｜2021-05-26 10:14:31
徐若瑄第一招先上網購買一組160公分、可以再加高的籃框，讓兒子釋放電力，還說只要是2對2的比賽，Dalton都要跟爸爸一隊，「我當然都會輸啊！就人矮力氣小，而且我ㄤ真的沒在讓我的！」
第二招，徐若瑄向音樂教室租一套鼓，同時找一位老師在線上教課，讓愛音樂的Dalton可以好好發洩，最後一個方法是從YouTube影片教兒子摺紙船，母女倆把船放在水面競賽，「直到沈船、紙爛成一坨，他才甘願罷手，然後就很開心了！」
貼文吸引逾1萬名網友按讚，「真的是非常有智慧的媽媽」、「男孩家籃框是必備的」、「有家人相伴就是天大的幸福」、「期待媽媽接下來的創意」，還有人提供組樂高、DIY籃球框等方法，迴響熱烈。（編輯：楊穎軒）
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