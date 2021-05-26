全國醫療人員開放施打疫苗　雙北市一至三順位都能打

指揮中心今（26）日上午場記者會由副指揮官陳宗彥召開，報告全國防疫會議的結果，其中關於疫苗，全國的第一順位也就是醫療人員可以開放施打，另外，由於雙北市疫情嚴峻，開放一至三順位的人員施打。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-26 09:59:32｜2021-05-26 10:06:30
針對南投縣長林明溱日前向中央喊話，希望可以開放授權地方購買疫苗，更提到已與代理商「上海復星醫藥」接洽，準備要購買30萬劑的德國BNT輝瑞疫苗一事，陳宗彥今日也回應表示，目前尚未收到南投縣的相關公文。
陳宗彥強調，疫苗進口必須有正式代理廠商提出疫苗產品資訊和藥證申請，包含疫苗廠的資格和品質等相關證明，確保疫苗有效性、安全性、合法性，並經過食藥署核可，可由代理商進行進口作業，以防出現嚴重不良反應，影響施打疫意願。
另外在疫苗施打順位上，陳宗彥指出，以專責醫護人員作為第一順位施打，雙北地區開放一至三順位的人員名冊進行施打，會盡快將疫苗撥發到地方政府衛生局。
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