急診室忙翻天！重症醫曝「2壞消息」：快篩陽性者回家了
近期台灣本土案例激增，為防堵疫情擴散，中央流行疫情指揮中心昨（25）日宣布，全國三級警戒將延長至6月14日，全國停課政策亦同步延長。對此，胸腔重症醫師蘇一峰24日就於臉書上指出，必須對快篩陽性者說出「2個壞消息」，甚至透露一整天處理了上百名患者，無奈坦言「真的讓人虛脫了！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 10:25:50｜2021-05-26 10:51:07
胸腔重症醫師蘇一峰於24日在臉書上發文，表示曾對患者沉重說「我要告訴你兩個壞消息！」隨即透露「第一個壞消息，你的快篩結果是陽性…第二個壞消息，現在醫院和檢疫所都沒有空房了，回家自己好好觀察與休息…病況有變化快來急診！」
不僅如此，蘇一峰醫師在留言區中也無奈表示「今天幾個陽性都回家了，現在不管篩檢出來是陽性陰性，結果都是回家……」。蘇一峰醫師坦言，24日曾在急診處理上百位患者，「其中大部分是快篩，還有插管急救的……真的讓人虛脫了，北市醫療量能緊迫」。
據了解，中央流行疫情指揮中心表示，大部分的確診者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療，資源留給重症患者，請確診者先留在家中不要離開，等候公衛人員通知；且在家中需單獨一人一室，盡量和家人使用不同的衛浴設備，亦不要離開房間；請避免與同住者接觸，也必須配戴口罩和注意手部衛生。若出現發燒症狀，可使用退燒藥，亦務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀時，請立即聯繫 119、衛生局或撥打1922。（編輯：陳雅雲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。