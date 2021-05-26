俄羅斯特種部隊「疫苗歡樂送」民眾嚇傻　路透查核：假的

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，各國也陸續研發疫苗進行抗疫。俄羅斯目前累計確診數已經超過500萬例，病歿人數將近12萬人，但目前全國接種率僅只有10.07%。日前網路上瘋傳一段影片，俄羅斯特種部隊挨家挨戶按電鈴，民眾開門就二話不說直接「一針插下去」，強制幫民眾施打疫苗。





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從影片中可以看到，俄羅斯特種部隊挨家挨戶瘋狂敲門、按電鈴，民眾一開門特種部隊隨即蜂擁而上進到屋子裡頭，其中兩人壓住民眾，另外一名隊員則是熟練地準備針筒，一轉頭就往民眾的手臂上插下去。民眾被「強制接種」之後，也紛紛露出一臉錯愕的表情





還有民眾直接被抓到疫苗站打針，即使向工作人員抗議「打過了」，還被回嗆「保險起見再來一針」非常有戰鬥民族的風格。影片指出，因為烏蘇里斯克民眾對於疫苗接種興趣缺缺，為了推廣疫苗、提高接種率，才會讓特種部隊上門位民眾施打疫苗，就在當局的努力之下，讓烏蘇里斯克成為了全國接種率最高的地區。





▲俄羅斯民眾開門之後，被荷槍實彈的特種部隊按住施打疫苗。（圖／翻攝自BARAKuda YouTube頻道）

這段俄羅斯特種部隊「疫苗歡樂送」的影片一曝光，馬上在網路上瘋傳。不過根據《路透社》事實查核中心調查，發現這段影片其實是虛構的。這段影片是由YouTube頻道「BARAKuda」上傳，頻道都圍繞在當地政治人物納利金（Vitaly Nalivkin）。不少影片看似是在宣傳納利金解決社會上碰到的問題，但納利金其實是名虛構的政治人物。根據《莫斯科時報》（Moscow Times）在2019年的報導指出，納利金系列影片是一名前新聞工作者所創造出來，為的是要諷刺地方政府對於公民議題提出的解決方式。





但現在全球面臨新冠肺炎疫情橫行，各國都拚命推廣疫苗接種，希望可以抑止病毒擴散。根據《Our World In Data》數據顯示，目前俄羅斯接種率僅只有10.07%。俄羅斯聯邦安全委員會副主席表示，目前政府是以「自願原則」推廣疫苗，但有時為了國家利益和保護多數民眾的安全，推廣疫苗工作有時候也能帶「強制性質」。



