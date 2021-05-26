美國拚疫苗接種！免費薯條甜甜圈、1.4億大獎吸引民眾

我是廣告 請繼續往下閱讀
數據顯示，美國推動疫苗接種計畫以來，每日接種劑量在4月1日達到高峰（單日400萬劑），目前疫苗接種速度明顯趨緩。拜登政府想要在7月4日國慶日前為1.6億人接種疫苗（約成年人口70%），完成群體免疫的目標，必須要再加把勁，近期不論中央還是地方都開始出招鼓勵民眾施打疫苗。
拜登政府在5月初調整接種計畫，將一開始的大型接種中心改為小型、分布在各地區的接種站，這些臨時接種站具備更好的機動性，能夠進行州際調度，讓鄉村地區的居民更容易接種疫苗，大幅提升施打效率。美國政府也於5月23日開始，與優步（Uber）、Lyft等平台合作，讓用戶搭車往返住家與疫苗接種地點可以享有25、15美元的優惠。
加州、紐約、俄勒岡（Oregon）、南卡羅來納州（South Carolina）與華盛頓州的Costco大賣場也提供民眾接種莫德納（Moderna）疫苗的服務。據Costco官網顯示，配合政府政策，疫苗接種優先考慮為高風險人員，包括醫護人員、65歲以上長者，以及其他從事一線防疫的人員，標準將隨著各聯邦政府調整。不過，雖然Costco提供接種點，但民眾仍需要透過當地衛生部門預約，只有部分地區，例如俄勒岡可以直接在網路上預訂。
除了中央政府的政策調整，聯邦為了鼓勵民眾接種疫苗也想出一堆奇招。紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）就與知名速食店「Shake Shack」合作於記者會上直播，推動「打疫苗，送薯條」的活動，抽獎項目還加碼，增加百老匯表演門票、免費住宿、健身房1年會員，或是上脫口秀節目曝光等獎項。
紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）也提出「打針送刮刮樂」（Vax & Scratch）項目，接種第一劑疫苗或單劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗的成人都能夠拿到一張原價20美元的抽獎卷，頭獎金額高達500萬美元（約1.4億台幣），最低得獎金額20美元。《美聯社》粗估，紐約州的疫苗接種者有9分1的機率贏得20至500萬美元不等的獎項。
紐約州帶點娛樂效果的政策似乎打動不少人，截至5月20日當地至少63%的成年人接種疫苗，53.5%完成疫苗療程；整體來說，紐約州總人口51%至少接種了第一劑疫苗，42.9%的人完成疫苗療程。
俄亥俄州政府也出手大方，州長德文（Mike DeWine）日前宣布，自本週三（26）將從疫苗接種者中抽出5位幸運兒，5人可拿到每人100萬美元的大獎；青少年則是有機會獲得大學獎學金。據德文的說法，這個方法效果真的超乎預期，在抽獎活動曝光後的一週內，16歲以上的接種量暴增94%；16、17歲青少年接種量增加46%；18、19歲接種量增加46%；20至49歲的成年人接種量增加55%。
疫苗接種率提升也反映在抗疫成果上，俄亥俄州週一（23）單日新增566例確診，是去年6月21日以來的最低點。至週一（23）為止，該州以憂517.9萬人接種第一劑疫苗，佔整體人口的44.3%；完成疫苗接種療程的人數佔整體38.8%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。