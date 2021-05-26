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世衛大會第2天　德日及多友邦接續為台灣發聲

▲德國、日本及多個友邦分別於委員會及全會總討論上強調，抗疫合作不應遺漏任何特定地區，或呼籲接納台灣參與WHA。（圖／翻攝自WHO影片）
▲德國、日本及多個友邦分別於委員會及全會總討論上強調，抗疫合作不應遺漏任何特定地區，或呼籲接納台灣參與WHA。（圖／翻攝自WHO影片）

中央社

2021-05-26 12:22:16

（中央社記者鍾佑貞台北26日電）外交部表示，世界衛生大會（WHA）昨天進入第2天討論，德國、日本及多個友邦分別於委員會及全會總討論上強調，抗疫合作不應遺漏任何特定地區，或呼籲接納台灣參與WHA。

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外交部上午發布新聞稿指出，日本厚生勞動省大臣官房國際保健福祉交涉官武井貞治於WHA委員會上強調，「我們應該參考區域中成功因應疫情的良好典範，包括台灣」。在防治傳染病等全球衛生議題上，不應遺漏任何特定地區，造成地理真空。

德國聯邦衛生部全球衛生處副處長Björn Kümmel也在委員會上說，唯有落實包容性原則，才能真正戰勝疫情。這正是「除非確保眾人安全，否則沒有人是真正安全」的意涵。因此，地圖上不應該出現任何空白，全球都應該受益於世界衛生組織（WHO）的指導及專業知識。

全會總討論部分，紐西蘭衛生部長李特（AndrewLittle）呼籲全球團結一致，堅持包容性與避免政治化的原則。捷克駐日內瓦代表團副常任代表卡布蘭（Michal Kaplan）則強調，捷克將世衛組織視為專業的組織，世衛在履行職責時不應政治化。「我們應該以包容的態度，與有意願參與的任何成員溝通與分享資訊，並學習他們的經驗及相關專業」。

宏都拉斯衛生部長蘿蕾斯（Alba Consuelo FloresFerrufino）表示，面對疫情及新爆發的迫切風險，在公衛方面有著成功進展的國家，必須被納入世界衛生體系，以共同預防及控制疾病。因此，「我們在此促請世界衛生組織秘書長，請比照2017年之前的先例，接受中華民國（台灣）以觀察員身分參與世衛大會」。

聖露西亞衛生部長艾瑟柯（Mary Isaac）指出，中華民國（台灣）雖然人口眾多，但是能夠維持低確診及死亡病例數，充分展現台灣防制疫情的能力。此外，台灣提供世界各國包含聖露西亞防疫技術、資金及物資協助，展現台灣有能力為全球抗疫行動做出貢獻。

艾瑟柯表示，台灣2400萬人民的健康必須納入世衛大會的機制，否則世衛組織無法實現它受託付的任務。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。（編輯：郭無患）1100526

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