世衛大會第2天　德日及多友邦接續為台灣發聲

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德國聯邦衛生部全球衛生處副處長Björn Kümmel也在委員會上說，唯有落實包容性原則，才能真正戰勝疫情。這正是「除非確保眾人安全，否則沒有人是真正安全」的意涵。因此，地圖上不應該出現任何空白，全球都應該受益於世界衛生組織（WHO）的指導及專業知識。
全會總討論部分，紐西蘭衛生部長李特（AndrewLittle）呼籲全球團結一致，堅持包容性與避免政治化的原則。捷克駐日內瓦代表團副常任代表卡布蘭（Michal Kaplan）則強調，捷克將世衛組織視為專業的組織，世衛在履行職責時不應政治化。「我們應該以包容的態度，與有意願參與的任何成員溝通與分享資訊，並學習他們的經驗及相關專業」。
宏都拉斯衛生部長蘿蕾斯（Alba Consuelo FloresFerrufino）表示，面對疫情及新爆發的迫切風險，在公衛方面有著成功進展的國家，必須被納入世界衛生體系，以共同預防及控制疾病。因此，「我們在此促請世界衛生組織秘書長，請比照2017年之前的先例，接受中華民國（台灣）以觀察員身分參與世衛大會」。
聖露西亞衛生部長艾瑟柯（Mary Isaac）指出，中華民國（台灣）雖然人口眾多，但是能夠維持低確診及死亡病例數，充分展現台灣防制疫情的能力。此外，台灣提供世界各國包含聖露西亞防疫技術、資金及物資協助，展現台灣有能力為全球抗疫行動做出貢獻。
艾瑟柯表示，台灣2400萬人民的健康必須納入世衛大會的機制，否則世衛組織無法實現它受託付的任務。
WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。（編輯：郭無患）1100526