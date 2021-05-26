挺縣市長爭取疫苗 朱立倫：疫苗是全民所望、政府不該擋
新冠肺炎本土疫情嚴峻，不少縣市長表態願爭取疫苗來台，也有部分藍營人士打算爭取中國疫苗。前國民黨主席朱立倫今（26）日表示，任何疫苗來源，不管中央或地方、民間或企業、海內或海外、僑胞或台商，能夠爭取到疫苗，食藥署快速核准就立即施打。任何縣市有能力取得疫苗、任何企業能透過管道為員工購置疫苗，無論地方公費、或是民間自費，施打疫苗為政府分憂，通通不該擋。
記者余祥／台北報導
2021-05-26 11:01:30｜2021-05-26 11:01:40
朱立倫說，過去一年我們對全世界說「Taiwan can help」；一年之後，台灣疫情險峻，解封台灣關鍵除了疫苗還是疫苗，萬事莫若疫苗急，「Taiwan Needs Help」。台灣需要幫助，我們必須用最快的速度向全世界爭取疫苗，保護國人、維護經濟命脈不中斷；政府防疫的首要工作除了圍堵就是疫苗。
「沒有任何政治考量，不要任何官僚心態」。朱立倫說，任何疫苗來源，不管中央或地方、民間或企業、海內或海外、僑胞或台商，能夠爭取到疫苗，食藥署快速核准就立即施打。這時沒有那麼多政治陰謀論或顏色之別，台灣需要幫助，能夠幫忙台灣就是朋友。
朱立倫說，再強調一次，任何縣市有能力取得疫苗、任何企業能透過管道為員工購置疫苗，無論地方公費、或是民間自費，施打疫苗為政府分憂，通通不該擋。
他表示，防疫不分中央地方，好的建議就應該採納，幫的上忙的就應該接受。如同昨天中央終於同意離島機場設快篩站一般，這是正確的決定。