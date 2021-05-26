美國好市多開放打疫苗！「3選擇」眾人羨炸：台灣可跟嗎
近期台灣本土確診個案激增，中央流行疫情指揮中心昨（25）日宣布全國三級警戒將延長至6月14日，隨著疫情爆發，疫苗施打的問題也隨即浮上檯面。對此，國民黨黨主席江啟臣昨日就貼出一張照片，透露在美國的友人指出，目前美國已經開放民眾可至好市多施打疫苗，消息一出，就讓台灣人震驚直喊「台灣的可以進嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 11:34:00
國民黨黨主席江啟臣於昨日在臉書上發文，表示在美國的友人傳了一張照片，透露美國目前已開放民眾可至好市多施打疫苗，讓他看了令人感慨良多，「充足有效的疫苗才是解答！」
據了解，於今年5月13日起，美國好市多開放民眾施打疫苗，且提供「輝瑞疫苗、莫德納（Moderna）疫苗、嬌生（J&J）疫苗」三種選擇，不過需注意僅輝瑞疫苗授權給12至17歲民眾施打，莫德納和嬌生疫苗則授權給18歲以上民眾使用。
對此，相關訊息也被轉貼至PTT八卦板上，讓不少台灣網友震驚直喊「人家接種率高不是沒有原因的」、「疫苗也太多==」、「台灣可以進口嗎？」、「好想請假去美國打疫苗」、「求台灣COSTCO跟上QQ」、「好羨慕喔...台灣的可以進嗎」。
針對國內疫苗進度，指揮官陳時中表示，日前COVAX送來的AZ疫苗，過兩天這41萬劑疫苗就會開打；另外針對疫苗採購，將會分批到貨，預計6月將可到貨200萬劑，到了8月底應該有1000萬劑疫苗來台，陳時中也喊話，希望供應商照原來時程持續供應，也呼籲COVAX平台不要有其他的因素，干擾了台灣疫苗進貨的時程。（編輯：陳雅雲）
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