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Melody防疫大絕招怒吼「社交距離」　不怕被當神經病

▲Melody（殷悅）日前開直播分享防疫期間保持社交距離的重要性。（圖／翻攝Melody時尚媽咪臉書）
▲Melody（殷悅）日前開直播分享防疫期間保持社交距離的重要性。（圖／翻攝Melody時尚媽咪臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-05-26 14:12:09

有「時尚媽咪」封號的Melody（殷悅），日前開直播與網友們互動，分享生活中大小事也聊防疫心得，日前她因需要現金到ATM領錢，後方等待民眾似乎靠太近，為避免成為防疫破口，Melody緊張大喊：「社交距離、社交距離。」

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▲有「時尚媽咪」封號的Melody平時喜歡透過社群軟體與網友互動。（圖／翻攝時尚媽咪Melody臉書）
▲有「時尚媽咪」封號的Melody平時喜歡透過社群軟體與網友互動。（圖／翻攝時尚媽咪Melody臉書）
▲Melody日前赴電視台錄影也做足防疫，面罩、口罩不離身。
▲Melody日前赴電視台錄影也做足防疫，面罩、口罩不離身。（圖／翻攝時尚媽咪Melody臉書）
Melody在直播上透露，防疫期間大多透過網購或外送平台訂餐，礙於少數商家不支援手機支付只能現金付款，疫情期間不得已出門領錢，她也做足防疫戴上雙層口罩、護目鏡，還自備衛生筷到ATM提領現金，正當她領錢時，見到後方有民眾在等待，因防疫期間保持社交距離很重要，為避免成為防疫破口，她緊張大喊：「社交距離、社交距離。」Melody表示自己不怕被笑或被當神經病看待：「I don’t care，我家裡有老公、小孩及長輩，做好你自己認知的防疫，就是在保護別人。」（編輯：張雅雯）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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