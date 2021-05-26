《彭博》全球抗疫排行出爐　台灣一口氣掉10名居NO.15

台灣本土疫情大爆發，近日亞洲的新冠肺炎（COVID-19）疫情也有升溫趨勢。《彭博社》（Bloomberg)公布最新「全球防疫韌性排名」，台灣因確診病例大增，排名一口氣掉了10名，從上個月的第5名降至15名，不僅落後中國，也落後先前疫情慘重的美國。





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《彭博社》25日時公布最新「全球防疫韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），前五名分別是：紐西蘭、新加坡、澳洲、以色列、南韓。紐西蘭一度被新加坡擠下榜首，在這個月又重回寶座，而歐美各國的排名也都有提升的現象。





《彭博社》報導指出，亞洲地區原本疫情控制得當，因而受到讚譽，但是在本月疫情受到困境，因為疫苗接種率低，再加上本土案例增加，日本以及台灣都紛紛跌出10名之外，而疫情猛烈爆發更壓抑了東南亞以及南亞地區。





台灣從上個月第5名，一口氣跌落10名至第15名，落後中國、香港，居於近日疫情爆發的日本之後。從亞洲排名曲線變化圖來看，也能發現台灣在去年12月時排名第2名，但隨後名次漸漸下降，一直到本月降為15名。





▲從亞洲排名變化圖來看可以發現台灣從去年12月之後排名逐步下降。（圖／翻攝自彭博社）

相反的，過去深受疫情所苦的歐美國家，因為疫苗覆蓋率提升，以及確診率逐漸下降，排名一直穩步攀升，像是英國排名躍升7名來到第11名，美國也攀升到了第13名，雙雙超越台灣以及日本。不少歐美國家也重新開始旅行，並逐漸取消口罩限制，





報導指出，近期新加坡以及台灣因為病毒突破了邊境限制，未來恐怕會不斷重複實施封城管制措施。雖然新加坡以及台灣確診病例數，相較於其他已經準備解封的國家來得少，但新加坡、台灣、澳洲、中國等這種對於病例零容忍的國家，在其他國家開始解除限制並持續前進之際，恐怕會是弱點，「因為其他國家早就接受病毒會持續流行，並且持續前進。」





報導也提到榜首紐西蘭，雖然看似病毒已經被驅於國門外，但當地的疫苗覆蓋率僅5%，《彭博社》警告，紐西蘭很可能會步上其他防疫優等生後塵。





《彭博社》的全球防疫韌性排名評比項目包括每個國家病例增加率、死亡率、檢驗陽性率及疫苗接種率等。



