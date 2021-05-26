疫苗何時援台？酈英傑：美衛生部長已與陳時中通話討論
新冠肺炎疫情升溫，至昨(25)日累計5456人確診、35人死亡，國際媒體認為台灣缺乏疫苗成為防疫缺口。美國在台協會處長(AIT)酈英傑今（26)日舉行離任線上記者會，他表示台灣確診率仍低，對於台灣的防疫有信心。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-26 12:24:23｜2021-05-26 12:25:12
酈英傑離職演說透過臉書直播，他指出，2018年8月抵台履新後，任內的《四個增進》優先目標上，已經取得了長足的進展。在這場演說中，他也暢談過去三年來，美台夥伴關係在四大目標上的卓越成果，及對美台關係的願景。包括桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安都在臉書留言感謝酈英傑。
在媒體提問時間，被問到美國是否會提供台灣疫苗?酈英傑表示，跟周邊國家相比，台灣的確診率仍是全球相對最低的幾個地方，對於台灣的防疫有信心。美國總統拜登日前宣布會將提供2000萬劑的疫苗優先給美國的盟友，上周五(21日)美國衛生部長與衛生部長陳時中也通了電話討論疫苗議題。
至於疫苗如何分配?酈英傑表示，目前還在研擬中，而台灣也在研發疫苗，或許再過幾個月就會問世，美方會就疫苗議題與台灣密切討論。
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