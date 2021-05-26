高市整合多元教學管道　「停課不停學」快樂學習

因應教育部宣佈全國高中以下學校停課時間延長至6月14日，高雄市政府教育局整合各項學習資源，提供更多元、彈性與豐富的學習管道，讓學生居家安全與快樂學習。高市府教育局長謝文斌也再次呼籲在家學習的學生，防疫工作務必做好做滿，尤其千萬不要出門。





我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市「停課不停學」採取多元與彈性方式，引導各級學校實施線上教學，也彙集高雄市、教育部與民間數位學習資源、平臺與工具，提供教師數位教學、學生上線學習使用。





▲高市府教育局整合各項學習資源，提供多元、彈性與豐富的學習管道。（圖／高市府教育局提供）

以學生而言，教育局所建置的相關網站，如E-game有六個島嶼，包含「英文島」(英語學習)、「打寇島」(程式學習)等可供學生自主學習；閱讀部分可過幼愛閱(幼兒教育)、喜悅網(國小教育)、愛閱網(國中教育)、知識海(高中教育)等網站進行閱讀素養的闖關。





「創新教學快易通」網站內含1-9年級國英數社自5科的學習資源，包含電子書教材、題庫與教師線上派卷功能等；而弱勢學生無網路設備的學生，教育局也透過「快易通」專案配送學習載具跟網卡到學校，讓學生在停課期間借用。





另外，也鼓勵學生、家長可以收看在高雄市有線電視公用頻道CH3播放之線上教學課程或教育部製播在公視3台播出的教學節目。同時高雄達學堂也有1-9年級的線上課程。





謝文斌表示，除了上述學習資源，也請教師優先與學生建立線上雙向溝通管道，可運用如Google Meet、Miscrosoft Teams、Line、Facebook等慣用數位方式進行連結；教育局局網的防疫專區也彙整相關數位學習的資源。同時，防疫資訊隨時滾動與增修，歡迎家長、市民多加善用。



