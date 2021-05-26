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柯文哲：8月打國產疫苗　等於把國運賭在不可知的期望

▲台北市長柯文哲26日在市府召開防疫會議，並直言如果要等到8月打國產疫苗，等於是將「國家命運賭在不可知的期望上」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲26日在市府召開防疫會議，並直言如果要等到8月打國產疫苗，等於是將「國家命運賭在不可知的期望上」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-26 12:01:56

新冠肺炎疫情在北台灣持續蔓延，台北市方面因為萬華區阿公店群聚感染的緣故，成為疫情爆發的重災區。台北市長柯文哲也每天上午與各局處舉辦防疫會議，今（26）日上午的會議中，柯文哲就針對疫苗議題發表評論，強調如果要等到8月打國產疫苗，等於是將「國家命運賭在不可知的期望上」。

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柯文哲表示，上週至今台北市的確診數782例，而且還因「校正回歸」不斷升高，雖然疫情爆發的雖萬華地區未再上升，但萬華人口數僅18萬，不到全市總人口1/10，目前其他行政區仍再上升，各區都增加一點就比整個萬華還多，評估本週確診數「恐怕會更高」。

而柯文哲過去數度對外表示，要結束這場防疫戰爭，最終還是要靠疫苗。柯文哲強調，若要等到8月打國產疫苗，等於將「國家命運賭在不可知的期望上」；北市衛生局長黃世傑也認為，當前最好就將輝瑞疫苗進來，包括美國等許多國家都在施打，中央不讓它進來就講一堆理由。

柯文哲最後表示，我們都是知識份子，若此狀況持續將撐不到8月，「會死傷慘重」。

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

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是，應該開放
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