柯文哲：8月打國產疫苗　等於把國運賭在不可知的期望

新冠肺炎疫情在北台灣持續蔓延，台北市方面因為萬華區阿公店群聚感染的緣故，成為疫情爆發的重災區。台北市長柯文哲也每天上午與各局處舉辦防疫會議，今（26）日上午的會議中，柯文哲就針對疫苗議題發表評論，強調如果要等到8月打國產疫苗，等於是將「國家命運賭在不可知的期望上」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲表示，上週至今台北市的確診數782例，而且還因「校正回歸」不斷升高，雖然疫情爆發的雖萬華地區未再上升，但萬華人口數僅18萬，不到全市總人口1/10，目前其他行政區仍再上升，各區都增加一點就比整個萬華還多，評估本週確診數「恐怕會更高」。





而柯文哲過去數度對外表示，要結束這場防疫戰爭，最終還是要靠疫苗。柯文哲強調，若要等到8月打國產疫苗，等於將「國家命運賭在不可知的期望上」；北市衛生局長黃世傑也認為，當前最好就將輝瑞疫苗進來，包括美國等許多國家都在施打，中央不讓它進來就講一堆理由。





柯文哲最後表示，我們都是知識份子，若此狀況持續將撐不到8月，「會死傷慘重」。



