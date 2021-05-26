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沒人想打！香港BNT疫苗8月過期　考慮捐出

▲香港約84萬劑復必泰疫苗即將在8月中到期，但每日平均只有1萬人預約施打。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港約84萬劑復必泰疫苗即將在8月中到期，但每日平均只有1萬人預約施打。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-26 12:02:37

許多專家都認為，接種疫苗是防治新型冠狀病毒（COVID-19）的有效方式，但由於疫苗分配不均，導致全球接種率出現極大差距。近日，香港媒體報導，因為民眾接種意願不高，香港有數百萬劑的疫苗面臨過期的問題，港府表示，可能會考慮將過剩的疫苗捐助給COVAX機制。

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綜合港媒報導，港府昨（25）日表示，香港目前有約200萬劑的新冠疫苗，中國科興疫苗共105萬劑，復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的復必泰疫苗約84萬劑。近期香港民眾接種復必泰疫苗的意願明顯下降，每日網路預約平均只有1萬劑量。由於復必泰疫苗需要低溫儲存，保存期限較短，預計將在8月中旬到期。

香港政府為避免浪費，會根據接種趨勢估算過剩的疫苗，與藥廠討論是否要延遲交貨或是取消部分疫苗，另外也會考慮將這些疫苗捐助給COVAX等機制，協助其他更需要疫苗的國家。

同時，港府也宣布疫苗接種計畫持續涵蓋擁有「往來港澳通行證」、在港會待上一段時間的內地（大陸）民眾，據統計，擁有通行證的民眾約4萬多人，可以在滯港期間完成2劑疫苗注射。在港的免遣返聲請人、聯合國難民署認定的難民，等約1.3萬人也可以接種疫苗。

觀察全世界各地的疫苗接種情況，疫情嚴重或是升溫的地區民眾較積極疫苗，由於目前香港疫情趨於穩定，昨（25）日僅新增2例確診，大眾接種意願低落。但香港中文大學醫學院估計，香港約有2萬名無症狀感染者，需要九成九以上的人口接種疫苗才可以得到保護，同時，香港鄰近的地區疫情反覆加上變種病毒也在香港出現，呼籲民眾不要觀望是否要施打疫苗，應該盡早接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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