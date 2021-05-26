沒人想打！香港BNT疫苗8月過期　考慮捐出

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香港政府為避免浪費，會根據接種趨勢估算過剩的疫苗，與藥廠討論是否要延遲交貨或是取消部分疫苗，另外也會考慮將這些疫苗捐助給COVAX等機制，協助其他更需要疫苗的國家。
同時，港府也宣布疫苗接種計畫持續涵蓋擁有「往來港澳通行證」、在港會待上一段時間的內地（大陸）民眾，據統計，擁有通行證的民眾約4萬多人，可以在滯港期間完成2劑疫苗注射。在港的免遣返聲請人、聯合國難民署認定的難民，等約1.3萬人也可以接種疫苗。
觀察全世界各地的疫苗接種情況，疫情嚴重或是升溫的地區民眾較積極疫苗，由於目前香港疫情趨於穩定，昨（25）日僅新增2例確診，大眾接種意願低落。但香港中文大學醫學院估計，香港約有2萬名無症狀感染者，需要九成九以上的人口接種疫苗才可以得到保護，同時，香港鄰近的地區疫情反覆加上變種病毒也在香港出現，呼籲民眾不要觀望是否要施打疫苗，應該盡早接種。
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