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2500萬買過期疫苗？林明溱：是訂金「舉債2億也要買」

▲林明溱今（26）日回應，2500萬元只是疫苗訂金，「就算要舉債2億元也要買」。（圖/新頭殼）
▲林明溱今（26）日回應，2500萬元只是疫苗訂金，「就算要舉債2億元也要買」。（圖/新頭殼）

新頭殼

2021-05-26 12:51:00

南投縣長林明溱日前表示，只要縣府一次採購30萬劑，就足供九成以上縣民施打第一劑疫苗，達到最好防疫效果，但外界質疑，2500萬元足夠向上海復星買30萬劑輝瑞BNT疫苗？難道是過期疫苗？對此，林明溱今（26）日回應，2500萬元只是訂金，「就算要舉債2億元也要買」。

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林明溱25日在記者會上表示，日前他提出計畫採購疫苗，是要採購上海復星醫藥代理的德國BNT輝瑞疫苗，希望即時給縣民品質最好的疫苗，絕非採購中國大陸製疫苗。

他提到，如果中央無法採購足夠疫苗，請中央開放並授權地方政府逕行採購，讓中央地方共同為疫苗採購齊心努力，南投縣府將立即行文中央申請採購輝瑞疫苗，相信只要縣府一次採購30萬劑，就足供九成以上縣民施打第一劑疫苗，達到最好的防疫與避免重症發生的效果。

林明溱今天受訪時指出，南投縣40幾萬人口，買30萬劑應該就足夠來使用，將動用預備金2500萬元，他已經透過國台辦與代理商上海復星聯繫，一定可以買到疫苗。

針對外界質疑2500萬根本不夠買30萬輝瑞BNT疫苗，難道是過期疫苗？林明溱說明，2500萬元只是訂金，不是實際要支付的總價費用，因為現在中央是不是能夠核准地方自購疫苗，還在顧慮中。

他說，如果中央能夠核准授權縣政府自行採購的話，這2500萬元只是訂金，至於實際總經費要多少錢，等到有確定疫苗的時候，就算經費要2億元，也一樣要花、要買。

南投縣政府表示，今天上午9時已行文中央疫情指揮中心，希望指揮中心能儘速同意地方政府採購輝瑞BNT疫苗。

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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56.91%43.09%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.69%26.31%
2021-05-24-2021-05-27
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